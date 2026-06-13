Levantan bloqueo intermitente en la Vía al Llano, informó el gobernador Jorge Emilio Rey
Entre tanto, la ANI se comprometió a avanzar en la atención de los puntos críticos identificados por las comunidades de la zona.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció por medio de sus redes sociales que fue levantado el bloqueo intermitente que afectaba la movilidad en la vía al Llano, a la altura del municipio de Cáqueza, luego de una reunión entre representantes de la comunidad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Gobernación de Cundinamarca.
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Esta decisión se toma luego de acordar una serie de compromisos y de esa manera atender las problemáticas que han venido denunciando los habitantes del sector por varias semanas.
Por su parte, la ANI se comprometió a avanzar en la intervención de varios puntos críticos identificados por la comunidad, relacionados con las condiciones de la infraestructura vial y otros aspectos que impactan la movilidad y la seguridad de los usuarios en esta zona.
La Gobernación de Cundinamarca informó que, a través del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), respaldará las acciones acordadas mediante el apoyo con maquinaria y acompañará la jornada de trabajo comunitario programada para el próximo 4 de julio. “El objetivo es avanzar en soluciones concretas que permitan mejorar las condiciones de tránsito en este corredor estratégico que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales”, dice Rey.
La administración departamental aseguró que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las diferentes entidades involucradas.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...