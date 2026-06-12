MinDefensa: Inteligencia advierte de posibles disturbios tras segunda vuelta presidencial

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que las autoridades tienen información de inteligencia sobre posibles disturbios violentos durante la segunda vuelta presidencial.

Según el jefe de la cartera de Defensa, una de las principales amenazas para la jornada electoral, además de la desinformación, es la posibilidad de acciones violentas promovidas por simpatizantes radicales o sectores asociados a campañas políticas.

“Disturbios violentos, tenemos información e inteligencia que podrían llegar a ocurrir y es de las amenazas más importantes que tenemos”, aseguró el ministro Sánchez.

El ministro explicó que, después de la desinformación, preocupa la acción violenta de algunas personas, por lo que hizo un llamado a mantener un lenguaje respetuoso durante la campaña electoral.

“Después de la desinformación viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas, por ello es clave atacar a ambos”, señaló.

Sánchez agregó que tanto el Gobierno como los organismos de control han insistido en la necesidad de evitar discursos que puedan aumentar la tensión política o derivar en hechos de violencia.

“Invitamos, y lo ha hecho el procurador y todos los representantes de los entes de control, a que motivemos un lenguaje respetuoso, que no sea un lenguaje humillante, que no sea un lenguaje que incite al odio”, dijo.

Ante estas alertas, el ministro anunció que el próximo martes será activado el Puesto de Mando Unificado de seguridad para hacer seguimiento anticipado a los riesgos de orden público de cara a la segunda vuelta.

“Frente a estas amenazas de posibles disturbios violentos que puede venir de cualquier sector, de cualquier simpatizante radical, de cualquier campaña, activaremos el martes el PMU de seguridad”, afirmó.

El ministro precisó que esta vez el PMU será activado varios días antes de la jornada electoral y no el mismo día de las elecciones, como se había hecho anteriormente.

Sánchez también anunció que, después de la activación del PMU de seguridad, será instalado un PMU cibernético para monitorear redes sociales y mitigar posibles acciones que puedan desembocar en hechos violentos.

“Vamos a activar el PMU cibernético para monitorear todas las redes e intentar mitigar al máximo cualquier acción que pueda desembocarse en un evento violento”, puntualizó.