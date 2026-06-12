Anuncian cambios en el pago del tercer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: fechas clave

En Córdoba, Prosperidad Social inicia nuevo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Prosperidad Social, a través de sus canales oficiales, anunció el tercer ciclo de transferencias monetarias de los subsidios Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

De acuerdo con lo mencionado por la entidad, este ciclo tendrá una entrega inicial del 13 al 18 de junio, pero luego se suspenderá el proceso de pago. Esto, debido a las medidas de blindaje electoral que adoptó la entidad con el fin de garantizar la transparencia en la entrega y el normal desarrollo de la segunda vuelta de la elección presidencial.

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De este modo, las transferencias monetarias se seguirán entregando a partir del 22 de junio y hasta el 6 de julio.

Cambios en el pago de Renta Ciudadana y Devolución del Iva. Ampliar Cambios en el pago de Renta Ciudadana y Devolución del Iva. Cerrar

Para este ciclo, Prosperidad Social destinará una inversión de 328.738 millones de pesos con los que se espera beneficiar a 771.554 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

“Estos recursos contribuirán a mejorar la calidad de vida y a garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad en 1.103 municipios y áreas no municipalizadas del país”, detalló.

Asimismo, confirmaron que para este pago, los subsidios contarán con procesos de focalización, actualización y verificación para garantizar que los recursos públicos se asignen bajo la normativa vigente.

Esto, según detallan, permite brindar una nueva oportunidad a los hogares beneficiarios para acreditar el cumplimiento de los compromisos asociados al programa Renta Ciudadana.

“Este ciclo también se hará bajo la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios. La cobertura está garantizada en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros”, añaden.

¿Cómo saber si su hogar hace parte de Renta Ciudadana?

Ingrese al portal de Prosperidad Social o dar clic en el siguiente enlace, aquí

o dar clic en el siguiente enlace, A continuación, en la barra superior ubique el botón ‘Programas’ y oprima en ‘Renta Ciudadana’

y oprima en El sistema lo llevará a una nueva pestaña donde en la parte inferior encontrará el botón ‘Consulte si su hogar es beneficiario’, dé clic en él

dé clic en él Ahora, tendrá que cliquear en ‘Consulte aquí si está registrado’ y llene todas las casillas correspondientes, es decir, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y el ‘reCAPTCHA’

y llene todas las casillas correspondientes, es decir, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y el ‘reCAPTCHA’ Cuando oprima en ‘Consultar’, el sistema le indicará si su hogar pertenece o no a este programa

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¿Cómo saber si soy beneficiario del pago de Devolución del IVA?

De acuerdo con lo indicado por Prosperidad Social, la forma correcta para verificar si un hogar hace parte de este programa es:

Ingresar a la página oficial de Prosperidad Social o dar clic en el siguiente enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/

o dar clic en el siguiente enlace: En la parte superior ubicar el botón ‘Programas’ > ‘Devolución del IVA’.

> Una vez cargue la página, oprimir en la opción ‘Consulte aquí si su hogar es beneficiario’.

Digitar el tipo y número de documento, así como la fecha de nacimiento de la persona encabeza del hogar.

así como la fecha de nacimiento de la persona encabeza del hogar. Luego, realizar el ‘reCAPTCHA’ y dar clic en ‘Consultar’.

Después de estos pasos, el sistema automáticamente le mostrará si el hogar pertenece o no a la lista de beneficiarios para recibir la transferencia monetaria de ‘Devolución del IVA’ y, en caso de que la respuesta sea favorable, antes de cada ciclo de pagos le llegará un mensaje de texto informando la transferencia realizada por Prosperidad Social.