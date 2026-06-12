IDEAM: ¿Lloverá durante el festivo? Pronóstico del clima para el 13, 14 y 15 de junio en Colombia

IDEAM: ¿Lloverá en Colombia? Pronóstico del clima del 16 al 19 de diciembre en el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un reporte sobre el estado del tiempo para este fin de semana festivo, comprendiendo desde el sábado 13 al lunes 15 de junio de 2026.

Según el IDEAM, para este periodo se prevén lluvias generalizadas en gran parte del país, con una tendencia de disminución hacia el final del puente festivo, aunque persistirán condiciones de cuidado en ciertas regiones.

Más detalladamente, entre el sábado 13 y el domingo 14 de junio se esperan las lluvias más significativas en la región Pacífica, la Amazonía y sectores de la Orinoquía. Para el próximo lunes festivo se prevé una disminución gradual de las lluvias en gran parte del país, aunque persistirán en la Amazonía, la región Pacífica y zonas de la Andina.

También se espera que persistan las altas temperaturas en sectores de los departamentos de La Guajira, el norte del Cesar y Magdalena. En las últimas horas, el IDEAM confirmó que las condiciones propias del fenómeno de El Niño, tanto en la atmósfera como en las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

De acuerdo con la entidad, existe una probabilidad superior al 95 % de que las condiciones se mantengan y se fortalezcan durante el segundo semestre de este 2026, extendiendo su persistencia e impactos hasta el primer semestre de 2027.

En caso de mantenerse la tendencia proyectada, Colombia experimentará un incremento notable en las temperaturas por encima de los promedios históricos, afectando principalmente a las regiones Pacífica, Andina y Caribe. La consolidación de este evento traería consecuencias severas, entre ellas, sequías, afectación de recursos hídricos, riesgos ambientales y de salud.

Clima en Bogotá durante el puente festivo

En la capital predominará el cielo nublado con lluvias ligeras durante el sábado y domingo, pero se anticipa un aumento significativo de las precipitaciones para el lunes festivo. Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 10 °C y 20 °C.

Sábado 13 de junio

Para este sábado se prevén lluvias de diversa intensidad que se concentrarán en la región Pacífica, afectando especialmente Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Asimismo, el occidente y sur de la Amazonía (Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare) registrarán precipitaciones significativas.

En la región Andina, se esperan lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y el occidente de Cundinamarca y Boyacá. Así mismo, se prevén precipitaciones en zonas del piedemonte llanero y en sectores dispersos de Meta, Casanare y Vichada.

Para la región Caribe se esperan lluvias dispersas, principalmente sobre el sur de Córdoba, Bolívar y Sucre, así como en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que en La Guajira predominarán intervalos de tiempo seco. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén precipitaciones ocasionales de baja a moderada intensidad.

Domingo 14 de junio

Se mantendrá el patrón húmedo y los acumulados se concentrarán en la región Pacífica (Chocó y litorales de Valle del Cauca y Cauca), la Amazonía y su piedemonte. En la Región Andina, las lluvias moderadas a fuertes se extenderán a Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá.

En el Caribe se esperan lluvias dispersas en el centro y sur de la región, especialmente sobre Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, mientras que hacia el extremo norte de La Guajira las precipitaciones serán menos probables. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lluvias intermitentes, principalmente en las áreas marítimas circundantes.

Lunes festivo 15 de junio

Para el lunes festivo se proyecta una disminución de las lluvias en gran parte del país, pero persistirán las precipitaciones en Chocó (región Pacífica), sectores de la Amazonía y zonas andinas como Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila. En la Orinoquía se prevén lluvias dispersas en Meta, Guaviare, Casanare y Vichada.

En la Orinoquía se esperan precipitaciones dispersas sobre Meta,

Guaviare, Casanare y Vichada, mientras que en la región Caribe predominarán lluvias ligeras a moderadas en sectores del centro y sur de la región, con condiciones relativamente más secas hacia La Guajira. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias ocasionales de baja intensidad, alternadas con períodos de tiempo seco.