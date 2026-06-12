ICETEX abrió convocatoria para que artistas puedan estudiar en el exterior: Así puede aplicar

El programa de Crédito Condonable para Artistas (Jóvenes Talentos) inició una nueva convocatoria para que personas puedan acceder a maestrías presenciales, semipresenciales o virtuales en programas artísticos fuera del país.

Así lo dio a conocer el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) a través de su página web el pasado 12 de junio, donde estableció las áreas de estudios que dispondrá esta medida y los principales requisitos para poder aplicar.

Así mismo, como la fecha límite de inscripción, que será el próximo 30 de junio del 2026 y deberá ser realizada por el portal web de la institución, a través del siguiente enlace, donde se deberán seguir los pasos que indique la plataforma:

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Es importante señalar que esta convocatoria, según el ICETEX, financiará programas cuya duración esté entre 1 o 2 años y establece como requisito que esté cursando una maestría en el exterior y la implementación de un proyecto de retribución social.

Donde los aspirantes deberán “transferir y aplicar los conocimientos adquiridos, contribuyendo al fortalecimiento del sector artístico y cultural del país”.

Cubriendo así los gastos que tienen la finalidad de apoyar económicamente a los aspirantes en sus estudios de maestrías, presenciales o semipresenciales, de hasta 25.000 USD para gastos de matrícula y sostenimiento. En el caso de maestrías virtuales, el aporte será de 8.000 USD.

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¿Cuáles son las áreas de estudio que cubrirá esta convocatoria para artistas del ICETEX?

De acuerdo a la información oficial, la convocatoria de Jóvenes Talentos cubrirá las siguientes áreas de formación:

Artes visuales y plásticas: dibujo, pintura, escultura, fotografía, instalación, diseño para medios digitales, artes gráficas, performance.

dibujo, pintura, escultura, fotografía, instalación, Artes aplicadas: diseño de interacción, joyería y trabajo en metal, orfebrería, cerámica, cestería, tejido, telares, bordados, tapicería y trabajo en fibras, forja, trabajo en madera, vidrio fundido y vidrio soplado, vitrales, trabajo en cuero y técnicas en papel.

diseño de interacción, joyería y trabajo en metal, orfebrería, cerámica, cestería, tejido, telares, bordados, tapicería y trabajo en fibras, forja, trabajo en madera, vidrio fundido y vidrio soplado, vitrales, trabajo en cuero y técnicas en papel. Artes escénicas: danza, teatro, género lírico, narración oral, teatro gestual, títeres, teatro callejero y dramaturgia, técnicas de circo.

danza, teatro, género lírico, narración oral, teatro gestual, títeres, teatro callejero y dramaturgia, técnicas de circo. Música: interpretación de instrumentos, composición musical y canto, composición de música para cine y televisión, formación para disc-jockey y sonido.

interpretación de instrumentos, composición musical y canto, composición de música para cine y televisión, formación para disc-jockey y sonido. Cinematografía: realización de cine, animación y creación de guiones. Producción audiovisual: cine, televisión, video y radio.

realización de cine, animación y creación de guiones. Producción audiovisual: cine, televisión, video y radio. Literatura y editorial : estudios en escritura creativa, en procesos editoriales, en gestión de librerías, en traducción de textos literarios y en creación en novela gráfica.

: estudios en escritura creativa, en procesos editoriales, en gestión de librerías, en traducción de textos literarios y en creación en novela gráfica. Gestión y promoción del patrimonio cultural: promoción, conservación, visibilización del patrimonio cultural material e inmaterial.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la convocatoria para artistas del ICETEX?

El ICETEX en su portal web señaló los principales requisitos que dispone la entidad para que todos los interesados puedan aplicar a esta nueva convocatoria:

Ser ciudadano colombiano.

Tener entre 18 y 45 años.

Haber culminado el programa de pregrado en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o tener título convalidado por esta entidad.

El joven talento debe tener admisión definitiva por parte del centro docente donde va a realizar el programa de formación en el exterior.

Tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5,0 de pregrado de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia o su equivalente.

o su equivalente. Las personas aspirantes deberán sustentar su trayectoria mediante soportes documentales que acrediten su vinculación laboral, académica, investigativa o creativa en las artes y las industrias culturales.

No haber sido beneficiario en ninguna modalidad del programa Jóvenes Talentos en ediciones anteriores.

Si has tenido o tienes un crédito con el ICETEX, debes haber cancelado mínimo el 50% de la deuda , estar al día en los pagos y continuar amortizando la obligación de acuerdo con el plan de pagos establecido.

, estar al día en los pagos y continuar amortizando la obligación de acuerdo con el plan de pagos establecido. Implementar un proyecto de retribución social, mediante el cual los beneficiarios transferirán y aplicarán los conocimientos adquiridos, contribuyendo al fortalecimiento del sector artístico y cultural del país (entre otros).

“El programa Jóvenes Talentos funciona desde el año 1992 y lo lleva a cabo el ICETEX como impulso para el fomento de la internacionalización de la educación superior en ámbitos artísticos, llevando a la época a 942 artistas a especializarse al exterior”, expresó la institución.

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