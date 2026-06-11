“Lo de Univalle es un acto de terrorismo”: autoridades de Cali tras explosión que afectó vehículo

En el vehículo se movilizaban una mujer y su nieta, una niña de 3 años. Foto: Cortesía.

Cali

Gran indignación ha generado los hechos ocurridos en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, donde encapuchados lanzaron un artefacto explosivo que terminó activándose al paso de un carro particular.

En el vehículo se movilizaban una mujer y su nieta, una niña de 3 años, quienes se dirigían a recoger a otro integrante de la familia cuando quedaron en medio de disturbios. Aunque ambas resultaron ilesas, el vehículo sufrió graves daños.

Lo sucedido fue calificado por el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, como un acto de terrorismo y anunció acciones para judicializar a los responsables.

“Lo que ocurrió en la Universidad es un acto de terrorismo. Personas desde el interior de la universidad lanzaban artefactos explosivos a la vía, uno de estos artefactos explosivos improvisados no detonó y se activó con el paso del vehículo. Vamos a adelantar todas las acciones penales contra esas personas para poderlas identificar, judicializar y colocar a recaudo de las autoridades. Le pedimos a los directivos, a los docentes, a los estudiantes de la universidad que nos apoyen con información para poder identificar a esas personas”, señaló.

Por su parte, Norman Rodrigo Arango López, familiar de las ocupantes del vehículo, aseguró que aún intentan asimilar lo ocurrido, especialmente por el riesgo al que estuvieron expuestas.

“Mi suegra estaba con la niña, hubo terror y miedo de lo que pudo pasar, ella quedó aturdida, muy impactada con mucho susto porque no entendía qué pasaba. Afortunadamente estaban los policías pendientes y lograron socorrerla, asistirla y la sacaron a ella del vehículo y a la niña. Estamos muy impactados porque de verdad, pues nunca nos imaginamos que algo así fuera a pasar. Nos tocó vivir en carne propia esta situación tan desagradable”, relató.

La familia afectada aseguró que, más allá de los daños materiales, les preocupa que hechos como este se vuelvan parte del paisaje cotidiano y que las personas deban salir a cumplir actividades tan rutinarias como ir al colegio o al trabajo con el temor de quedar atrapadas en medio de situaciones que podrían terminar en una tragedia.

Desde la Universidad del Valle señalaron que los responsables de los disturbios podrían ser personas ajenas a la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que actualmente no hay presencia masiva de estudiantes en el campus por cuenta del paro acordado recientemente. Asimismo, reiteraron que la institución es víctima de estos hechos violentos y rechazaron cualquier acción que ponga en riesgo la vida de las personas.