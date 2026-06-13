Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 jun 2026 Actualizado 17:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Asesinan a contratista de la Gobernación del Valle en el sur de Cali

La víctima fue identificada como Jesús Céspedes, quien hacía parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADI).

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Cali

Las autoridades confirmaron el asesinato de un contratista de la Gobernación del Valle del Cauca en hechos ocurridos en el sur de Cali y que son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Jesús Céspedes, quien hacía parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADI).

De acuerdo con información preliminar, el hombre se disponía a abordar su vehículo al salir de su lugar de residencia, cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. Aunque Céspedes fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de la víctima.

Más información

La mandataria también manifestó su confianza en que las autoridades esclarezcan el crimen y capturen a los responsables.

  • Cali
  • Crimen
  • Asesinato
  • Gobernación

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir