Asesinan a contratista de la Gobernación del Valle en el sur de Cali

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Cali

Las autoridades confirmaron el asesinato de un contratista de la Gobernación del Valle del Cauca en hechos ocurridos en el sur de Cali y que son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Jesús Céspedes, quien hacía parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADI).

De acuerdo con información preliminar, el hombre se disponía a abordar su vehículo al salir de su lugar de residencia, cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. Aunque Céspedes fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de la víctima.

La mandataria también manifestó su confianza en que las autoridades esclarezcan el crimen y capturen a los responsables.