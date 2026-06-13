Gobernación del Valle ofrece recompensa y anuncia equipo investigativo por crimen de Jesús Céspedes

Una recompensa de hasta 50 millones de pesos y un equipo de investigación fueron dispuestos por la Gobernación del Valle del Cauca para avanzar en el esclarecimiento del asesinato de un contratista de la administración departamental ocurrido en Cali.

El incentivo económico busca que quienes tengan información la entreguen a las autoridades para dar con los responsables del crimen de Jesús Céspedes, quien estaba vinculado al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADI).

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue abordada por un sicario que le disparó cuando se disponía a abordar su vehículo al salir de su vivienda en el barrio Mayapán, en el sur de la capital del Valle. Tras recibir varios impactos de bala, fue trasladado a un centro asistencial donde falleció.

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“Ha anunciado la gobernadora Dilian Francisca Toro que haremos un ofrecimiento de hasta 50 millones de pesos de recompensa a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita ubicar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho; para eso se ha destacado un equipo muy importante del cuerpo técnico de investigación del CTI de la fiscalía. Cualquier información que puedan tener sobre este hecho, nos estaba brindando información a través de la línea 321394 7235”, detalló. el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

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El funcionario señaló además que, según las primeras informaciones conocidas por las autoridades, Céspedes había presentado una denuncia por hostigamiento ante la Fiscalía.