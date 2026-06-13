Encuesta Guarumo: Abelardo de la Espriella lidera eventual segunda vuelta presidencial

Imagen de referencia. Punto de debate - Abelardo de la Espriella - Iván Cepeda: Getty Images / Aida Quilcué: Redes sociales / Jose Manuel Restrepo: Caracol Radio.

POLÍTICA

Una nueva encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, revelada por El Tiempo, realizada entre el 8 y el 12 de junio, muestra que una eventual segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda estaría encabezada por el primero, quien registra una intención de voto del 52,6 %, frente al 44,8 % de su contendor.

Los resultados evidencian un crecimiento para ambos aspirantes respecto a la medición realizada en mayo. Mientras Iván Cepeda pasó del 40 % al 44,8 %, Abelardo de la Espriella aumentó de 43,6 % a 52,6 %, consolidando una ventaja superior a siete puntos porcentuales.

El estudio también revela una importante reducción del voto en blanco. En mayo esta opción alcanzaba el 16,4 %, mientras que en la más reciente medición descendió al 2,4 %, lo que refleja una mayor definición del electorado frente a los posibles candidatos de una segunda vuelta.

Según los resultados, el escenario electoral continúa marcado por una fuerte polarización entre las dos candidaturas, con un margen cada vez menor para la indecisión.

Mejora la aprobación del presidente Gustavo Petro

La encuesta también evaluó la percepción de los colombianos sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. Los resultados muestran una mejora en los niveles de aprobación del mandatario durante el último mes.

El 19 % de los encuestados calificó su gestión como “muy buena” y el 31,3 % como “buena”, para un total de 50,3 % de opiniones favorables.

Por otra parte, el 25,2 % consideró que la gestión del jefe de Estado es “mala” y el 19,3 % la calificó como “muy mala”. Un 5,2 % de los consultados no respondió.

Eso quiere decir que, la imagen favorable del presidente supera por cerca de seis puntos porcentuales a las opiniones desfavorables.