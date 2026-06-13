En Barranquilla cerraron ocho centros estéticos por funcionar de manera irregular

La Secretaría de Salud de Barranquilla dio a conocer que fueron sellados ocho establecimientos estéticos en donde se habrían detectado presuntas irregularidades en su funcionamiento y servicios prestados a la ciudadanía.

La medida fue adoptada tras operativos de inspección, vigilancia y control realizados en varios puntos de la ciudad, durante los cuales fueron decomisados medicamentos, insumos y equipos utilizados para efectuar procedimientos invasivos sin el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios exigidos.

La decisión cobra especial relevancia luego del sonado caso nacional de Yulixa Tolosa y en Barranquilla el de Yuleidis Charris Reales, una mujer de 40 años que murió en abril pasado tras someterse a un procedimiento estético practicado en una vivienda del barrio Las Nieves.

La Secretaría de Salud señaló que los operativos buscan proteger la salud y la vida de los ciudadanos, evitando que personas sin la formación requerida o establecimientos no habilitados realicen intervenciones que pueden ocasionar graves afectaciones e incluso la muerte.

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Por ello, las autoridades reiteraron varias recomendaciones a la ciudadanía: verificar la idoneidad y las credenciales de los profesionales que realizarán cualquier procedimiento, confirmar que los establecimientos cuenten con la debida habilitación sanitaria y evitar acudir a servicios informales motivados por costos más bajos.

Asimismo, hicieron un llamado a denunciar cualquier caso sospechoso de prestación irregular de servicios de salud para facilitar las acciones de control y prevenir nuevas emergencias.

La Secretaría Distrital de Salud advirtió que continuará desarrollando operativos en diferentes sectores de Barranquilla para combatir la práctica ilegal de procedimientos estéticos y garantizar que estos servicios se presten bajo estándares seguros y conforme a la normatividad vigente.