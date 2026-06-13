Asesinan a trabajador de empresa de chance en Malambo, Atlántico

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en un parqueadero

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Malambo en la noche de este viernes, luego de que un hombre fuera asesinado con arma de fuego en el barrio La Milagrosa.

La víctima fue identificada como Yojal Benjamín Amaris Altamar, de 33 años, trabajador de un punto de una empresa de giros y chance. El ataque se registró hacia las 7:15 p. m. cuando un hombre armado se acercó a donde se encontraba y le disparó en repetidas ocasiones.

Hipótesis de las autoridades

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el crimen estaría relacionado con disputas por el control territorial y rentas ilegales entre estructuras criminales como la Los Pepes y la Los Costeños.

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De acuerdo con fuentes de la Policía, la víctima había sido capturado en el 2025 por miembros del GAULA, en un procedimiento contra la extorsión. Asimismo, se investiga una posible vinculación indirecta con el grupo delincuencial Los Costeños y su presunta relación familiar con un integrante conocido como alias “Andy”.