En el Quindío advierten sobre la disminución en un 20% en la donación de sangre

Armenia

Precisamente la situación es compleja por la disminución de la donación de sangre en el departamento puesto que la comunidad no está acudiendo a la solidaridad generando un déficit importante de las unidades.

La directora del banco de sangre de la Cruz Roja Seccional Quindío, Olga Lucia Fernández indicó que es preocupante el panorama puesto que no han alcanzado ni a captar 200 unidades en lo que va del mes cuando la meta es de 1.000 por mes.

Reconoció que la situación es crítica porque en esta temporada de Navidad y Año Nuevo los requerimientos son mayores ya que se incrementan los accidentes de tránsito y las personas quemadas por lo que urgen las unidades para solventar las diferentes situaciones que se registran en el departamento.

Explicó que el primer semestre del año disminuyó la donación de sangre en un 30% y actualmente están entre un 20 a 25% lo que genera la alta preocupación frente a la situación.

Resaltó que hay muchos factores que inciden en que la comunidad no acceda a la donación como es el temor a la aguja y los mitos que rodean precisamente este tipo de actividades.

Donantes habituales

Aclaró que a pesar del complejo panorama que se vive actualmente, cuentan con cerca de 10 personas que son habituales en donación de sangre y 60 donantes de aféresis que son donantes continuos porque no esperan que los llamen, sino que están al tanto.

Fue enfática en decir que todos deberían llegar a ser un donante habitual que es quien dona más de dos veces en el año por eso dijo que si la comunidad tuviera la disciplina no faltaría la sangre.

Destacó que si desde el banco de sangre contarán con 600 donantes habituales obtendrá 600 unidades de sangre cada tres meses de un mismo donante lo que marca la diferencia. Asimismo, mencionó que también está el donante voluntario que es quien pasa por las jornadas y se acerca a donar.

Reconoció que hay muchos mitos alrededor de la donación como que la sangre es un negocio por eso entregó claridades sobre el tema.

Aclaró que esa sangre si se capta, pero no se procesa no puede entregarse a nadie por tema de salud es así como el proceso es cauteloso. Considera es importante que la comunidad conozca todas las actividades por las que pasa la sangre una vez es captada puesto que es clave para desmentir este tipo de mitos.

Añadió que de acuerdo con los requerimientos que realizan las clínicas y hospitales les envía la sangre y les factura a ellos y no a los pacientes porque considera es clave que la comunidad en general lo tenga en cuenta. Señaló que existen bancos de sangre dependiente e independiente donde el dependiente es con los que cuentan los hospitales o clínicas y el independiente son los distribuidores.

Reiteró que para ser donante del banco de sangre deben tener en cuenta las siguientes condiciones básicas como ser mayor de 18 años hasta los 65, tener 50 kg de peso como mínimo. No tener ninguna infección en ese momento como gripa, fiebre, malestar, si se ha tatuado que haya pasado 6 meses y tener una pareja estable.