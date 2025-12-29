Alertan por inescrupulosos que cobran por donación de sangre ante la escasez en el Quindío

Armenia

Y es que la situación es crítica debido a la falta de unidades de sangre en el departamento lo que genera mayor complejidad por la alta demanda en esta época de fin de año debido a la accidentalidad, quemaduras con pólvora entre otros.

Precisamente Esteban Castaño quien es auxiliar administrativo del área de calidad y promoción de la Cruz Roja seccional Quindío evidenció que a través de redes sociales personas inescrupulosas están cobrando hasta 50 mil pesos para realizar la donación de sangre a familias que urgen por la misma.

Explicó que estas personas convierten toda la crisis en un negocio puesto que venden su sangre a las personas que tienen familiares en condiciones difíciles y que requieren con urgencia de la donación.

“Lo que pasa es que dada la escasez de sangre que hay en el momento, entonces hay personas inescrupulosas que se están aprovechando de la situación y están volviendo esto un negocio y lo que están haciendo es que por redes sociales están vendiendo su sangre para que esos familiares que tienen esa necesidad inminente para sus pacientes les paguen 50.000 por la unidad", alertó.

Alertó sobre dicha práctica puesto que es indebida y que el banco de sangre de la Cruz Roja en el departamento es ajeno a la situación por eso reiteró el llamado a la comunidad a abstenerse y denunciar de inmediato.

“Alertamos a la comunidad porque el banco de sangre no tiene nada que ver con esta situación sino que son personas inescrupulosas que aprovechan la necesidad de las personas. Y esta necesidad también a veces surge o esta situación surge que también como familiares han pasado de que nadie quiere donar, entonces ofrecen plata", mencionó.

A pesar de lo anterior también llamó la atención porque los mismos familiares ante el desespero de que no hay donantes ofrecen dinero para lograr la sangre que con tanta urgencia requieren.

Fue claro que en Colombia está prohibida la venta y la compra de sangre puesto que no es un país desarrollado entonces finalmente busca la restricción evitar sangre de poca calidad para las personas.

“Entonces se vuelve un negocio como tal la sangre, recordemos que en Colombia está prohibida la venta y la compra de sangre, no somos un país desarrollado como es Estados Unidos donde sí, digamos que hay un valor agregado al momento de la donación allí no es de donación, sino de compra de sangre, pero en Colombia no es la misma situación. Digamos que esto evita de que haya sangre de poca calidad para las personas o usuarios que la van a necesitar posteriormente", manifestó.

Reconoció que en todos los tipos de sangre tienen escasez puesto que el viernes 26 de diciembre no contaban con ninguna lo que preocupa enormemente por la urgencia y necesidad que se requiere en clínicas y hospitales por eso el llamado a la solidaridad.

Reiteró que continúan desarrollando jornadas de donación de sangre para este fin de año como en el parque sucre de Armenia donde tendrán este lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de diciembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde.