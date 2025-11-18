¿Qué llamado de SOS hacen desde la Cruz Roja seccional Quindío por la falta de unidades de sangre?

Armenia

Un llamado de SOS hicieron desde el banco de sangre de la Cruz Roja seccional Quindío ante la falta de unidades en esta temporada que se incrementa las solicitudes no solo por las enfermedades de base, sino por los accidentes de tránsito y las personas quemadas con pólvora.

El director de la Cruz Roja seccional Quindío Jaime Alzate dijo que por día no hay ni 10 unidades de sangre lo que es altamente preocupante, porque las personas solo donan cuando tienen un familiar que necesita con urgencia de la donación.

Y agrega “la gente dimensiona la donación cuando la mamá está en la UCI o el papá o el o el hijo requiere una unidad de sangre, ahí sí ven el valor, pero antes no, te lo digo es que como le decía yo jocosamente todos debemos tener una cuentica en el banco de sangre”

Así está el banco de Sangre de la Cruz Roja seccional, Quindío. Foto: Cortesía Cruz Roja Quindío

Claves para donar

Reitero que para ser donante del banco de sangre es muy sencillo, mayor de 18 años hasta los 65, tener 50 kg de peso como mínimo. No tener ninguna infección en ese momento, gripa, fiebre, malestar, nada de esas cosas. Si se ha tatuado, que haya pasado 6 meses del tatuaje y tener una pareja estable, son las condiciones básicas para ser donante.

La importancia de donar sangre

Usted salva tres vidas, porque con una unidad de sangre nosotros sacamos glóbulos rojos que se usan en anemia y en cirugías, el plasma, por ejemplo, en quemados se usa mucho el plasma y el crioprecipitado también se utiliza para personas que tienen problemas de coagulación, o están sangrando abundantemente en los hospitales.

Plaquetas por aféresis

El director de la Cruz Roja indicó “También tenemos otro proyecto, otro programa que es muy bonito que llama plaquetas por aféresis. Este es otro donde el donante viene, se conecta y es una máquina especial, eso ya es tecnología del siglo XXI donde la sangre entra a la máquina y la máquina solo solo saca las plaquetas y le devuelve el resto de sangre al paciente. Esa sangre y esas plaquetas su utilización es en sobre todo en pacientes con cáncer.

Porque el paciente cuando tienen cáncer comienza a sangrar mucho, entonces hay que salir aplicando plaquetas todo el día para parar la hemorragia. Y si usted no le aplica las plaquetas, el paciente puede fallecer. Entonces, es muy importante la donación de plaquetas por aféresis porque todo eso va para pacientes oncológicos, porque con una plaqueta que usted le aplique a un paciente le da un día, dos días más de vida, que para esa persona es fundamental.

Horario del banco de sangre

Nosotros aquí en el banco de sangre de la Cruz Roja del Quindío ubicado en el norte de Armenia, frente a la iglesia Nuestra Señora del Café es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a sábado estamos aquí recibiendo las donaciones y tenemos también nuestros móviles que los podemos encontrar o en el por los lados del Parque Sucre o por los lados de cerca de la plaza de la Libertad por la 14 para que se acerquen a donar.