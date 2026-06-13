Ocho presuntos miembros del Clan del Golfo fueron abatidos en el Cesar

Neutralizados ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en operación conjunta en el Cesar

En una operación coordinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron neutralizados ocho presuntos integrantes de la subestructura “Ferney Antonio López Polo” del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de San Martín.

De acuerdo con las autoridades, la ofensiva se desarrolló mediante una acción que contó con el apoyo de capacidades aéreas y de inteligencia para ubicar a los integrantes de esta estructura criminal que delinque en la región.

Durante la operación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó misiones de vigilancia, reconocimiento y apoyo aéreo cercano mediante helicópteros y aeronaves no tripuladas, lo que permitió realizar un monitoreo en tiempo real de las acciones de seguridad adelantadas en el área de operaciones.

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Como resultado del procedimiento también fueron incautados nueve fusiles, 17 proveedores, 967 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicación y prendas de vestir alusivas a la organización ilegal. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

Las autoridades señalaron que este golpe representa una afectación a las capacidades logísticas y armadas de la subestructura “Ferney Antonio López Polo”, que tiene injerencia en esta zona del departamento del Cesar.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas en el Cesar, con el propósito de contribuir a la protección de la población civil, fortalecer la seguridad regional y apoyar los fines constitucionales del Estado en esta parte del país.