Valledupar declara emergencia en salud pública por brote de dengue

La Alcaldía de Valledupar declaró la situación de emergencia en salud pública y adoptó un plan de contingencia para enfrentar el aumento de casos de dengue en el municipio, tras evidenciarse un comportamiento epidemiológico que ubica a la capital del Cesar en un nivel de brote tipo II.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 0501 del 11 de junio de 2026, firmado por el alcalde Ernesto Orozco. El documento señala que el incremento sostenido de casos de dengue representa una amenaza para la población y exige una respuesta inmediata de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el decreto, en el departamento del Cesar se habían registrado hasta la semana epidemiológica 14 un total de 2.920 casos de dengue, de los cuales 1.660 correspondían a pacientes con signos de alarma y 12 a casos de dengue grave.

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En Valledupar, el acumulado reportado para el mismo periodo alcanzó los 1.191 casos, situación que llevó a la Secretaría Local de Salud a emitir previamente una alerta epidemiológica por brote de dengue y a socializar un plan de contingencia con las diferentes instancias de gobierno.

El decreto establece que la emergencia sanitaria permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el municipio logre controlar el brote.

Asimismo, la administración municipal adoptó oficialmente el Plan de Contingencia para la Gestión, Atención y Control del Dengue, el cual será de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas y privadas involucradas en su ejecución. El documento contempla acciones de coordinación institucional, vigilancia epidemiológica, prevención, control vectorial y atención de los casos reportados.

La decisión se enmarca en las directrices impartidas por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud, que han instado a las entidades territoriales a fortalecer sus estrategias de respuesta frente al aumento de casos de dengue registrado en distintas regiones del país.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad, y acudir oportunamente a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general.