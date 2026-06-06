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06 jun 2026 Actualizado 16:20

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Fallece el maestro Ovidio Granados, leyenda del acordeón y pilar de la dinastía vallenata del Cesar

El maestro Ovidio Granados venía enfrentando complicaciones de salud.

Maestro Ovidio Granados. Foto: tomada del Instagram Ovidio_granados

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El folclor vallenato está de luto luego de conocerse que falleció a los 84 años el maestro Ovidio Granados, reconocido acordeonero, reparador de instrumentos y un referente en la historia de este género musical.

El maestro Ovidio Granados venía enfrentando complicaciones de salud luego de sufrir una isquemia hace varios días, situación que deterioró su estado hasta su fallecimiento.

Su nombre quedó grabado en la historia del Festival de la Leyenda Vallenata, donde en 1968 obtuvo el segundo lugar en la categoría de acordeón, consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de su generación. Décadas más tarde, su trayectoria fue nuevamente reconocida en 2024 al ser exaltado como uno de los Reyes Vitalicios del festival, distinción reservada para los grandes exponentes que han contribuido a la preservación del folclor vallenato.

Su legado no solo se limita a su participación como músico, sino también a su papel como formador y figura de una dinastía vallenata que ha dejado una huella en imborrable en el vallenato.

“La gobernadora Elvia Milena Sanjuán en nombre de todo el Gobierno del Cesar, expresa su sentimiento de pesar por la muerte del maestro Ovidio Granados, ‘El Viejo Villo’. A su familia y a todo el folclor vallenato, como al universo musical, un abrazo solidario en este momento”, señaló la Gobernación del Cesar en su cuenta de X.

Con su partida, el vallenato pierde a un hombre que fue pieza fundamental en la historia del acordeón y a uno de los referentes que ayudó a consolidar la tradición de este instrumento musical.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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