Viernes 12 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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En Armenia, Quindío capturaron extranjero buscado por abuso sexual en Argentina

Un ciudadano peruano pretendía realizar un trámite de extranjería en la sede de Migración Colombia al norte de Armenia fue capturado al figurarle un requerimiento internacional por autoridades de Argentina por el delito de acceso carnal abusivo

La detención fue efectuada por oficiales de Migración Colombia adscritos a la Regional Eje Cafetero tras verificar la identidad plenamente del ciudadano de origen peruano y cruzarla con sistemas de información migratorios se estableció que tenía orden de búsqueda internacional.

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Según los sistemas de información de Migración Colombia evidencian que el extranjero no registraba anotaciones en su contra en febrero de 2026 cuando ingresó al territorio nacional procedente de Perú, a través del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira y a toda la región del Eje Cafetero y Norte del Valle. Por su parte, la circular roja fue emitida por Interpol a través de una notificación internacional el pasado 20 de mayo y activó la búsqueda con las autoridades del país.

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Ante la alerta registrada en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Armenia, oficiales de Migración Colombia procedieron con la detención del ciudadano peruano para entregarlo a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, autoridad que adelantó el procedimiento de captura correspondiente.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia explicó “Esta captura es resultado del compromiso de los oficiales de Migración Colombia Regional Eje Cafetero para identificar oportunamente situaciones que representan riesgos para la seguridad nacional y ayudar a mantener la tranquilidad de la región. Gracias a su labor recientemente se detectaron alertas relevantes en Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bogotá, que en cooperación con otras autoridades han contribuido a la protección del territorio nacional”

El oportuno trabajo articulado entre Migración Colombia y las autoridades nacionales e internacionales continúa permitiendo la ubicación de personas vinculadas a procesos judiciales, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación, desde los Puestos de Control Migratorio (PCM) a regiones no fronterizas, zonas turísticas o de mayor presencia de ciudadanos extranjeros.

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Capturada en Armenia alias “Nicol”, mujer requerida por varios delitos entre ellos homicidio y concierto para delinquir agravado

La Policía Nacional en la ciudad de Armenia, en desarrollo de la estrategia operacional “Júpiter”, logró la captura de una mujer requerida por orden judicial durante un procedimiento adelantado en la Manzana 2, sector 7, del barrio Las Colinas en la ciudad de Armenia.

Más información Jueves 11 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El operativo se desarrolló mediante labores de patrullaje, control y verificación de antecedentes, donde los uniformados evidenciaron que la ciudadana de 19 años de edad, conocida con el alias de “Nicol”, presenta un requerimiento vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, emanado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montenegro.

De acuerdo con las informaciones recopiladas en el proceso investigativo, la capturada presuntamente estaría vinculada a la estructura delincuencial conocida como “Fenicios”, la cual fue desarticulada en el mes de abril del presente año.

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Hombre fue capturado en Armenia por hurto y varios elementos fueron recuperados mediante seguimiento por cámaras de seguridad

La Policía Nacional en el departamento del Quindío, en el marco de la estrategia operacional “Júpiter”, logró la captura de un hombre de 60 años de edad por el delito de hurto, así como la recuperación de elementos en hechos ocurridos en la capital quindiana.

El procedimiento se llevó a cabo mediante labores coordinadas entre unidades de la Seccional de Investigación Criminal, el Centro Automático de Despacho y el sistema de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información recolectada, la víctima es una mujer de 23 años de profesión médica, quien se movilizaba en un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Bogotá–Cali. Al llegar al sector del puente La Florida en Armenia, el hoy capturado habría sustraído un maletín con sus pertenencias, emprendiendo la huida del lugar.

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Gracias a la oportuna reacción policial y al seguimiento a través de cámaras de seguridad y sistemas de ubicación de los elementos hurtados, las autoridades lograron ubicar al presunto responsable, efectuar su captura y recuperar un maletín y un iPad de propiedad de la víctima.

El capturado presenta antecedentes judiciales por el delito de hurto y había cumplido condena por este mismo delito en el departamento del Tolima.

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Ante la llegada inminente del Fenómeno de El Niño, en el Quindío fortalecen las medidas preventivas para el sector agropecuario

En las últimas horas el Gobierno Nacional confirmó oficialmente el inicio del Fenómeno de El Niño en Colombia y advirtió que el evento climático se adelantó cerca de tres meses frente a las proyecciones iniciales.

Precisamente sobre el impacto que se prevé para diferentes sectores económicos consultamos a la secretaria de agricultura encargada del departamento, Diana Marcela Martínez indicó que cuentan con actividades programadas para los productores en un convenio con el Comité de Cafeteros del Quindío enfocado a entrega de kits para afrontar el Fenómeno.

Mencionó que fortalecerán las capacitaciones dirigidas a las entidades y campesinos en acciones preventivas que permitan mitigar el impacto que generará esta situación climática en el territorio.

Recordemos que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunció que comenzó el Fenómeno y se prevé que se intensifique hacia finales de año.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) hizo un llamado a la comunidad para adoptar medidas de prevención que reduzcan el riesgo de incendios forestales ante las condiciones de altas temperaturas y disminución de lluvias asociadas a un posible fenómeno de El Niño fuerte en varias regiones del país.

La autoridad ambiental advirtió que durante los periodos secos aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales, especialmente en zonas rurales y de cobertura vegetal, donde cualquier acción imprudente puede convertirse en un factor de riesgo para la generación y propagación de incendios.

En este sentido, la CRQ invitó a la ciudadanía a evitar el abandono de residuos en áreas naturales, abstenerse de realizar quemas a cielo abierto, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas con vegetación y reportar de manera oportuna cualquier conato de incendio a los organismos de emergencia.

“Es importante ser responsables frente a este fenómeno climatológico que podría afectar gran parte del territorio nacional. Cuando visitamos áreas verdes debemos disponer adecuadamente nuestros residuos y evitar cualquier práctica que pueda incrementar el riesgo de incendios. La prevención es una tarea de todos”, explicó Fabián Triviño, profesional especializado de la CRQ.

La Corporación recordó que durante las temporadas secas la vegetación presenta menores niveles de humedad, lo que facilita la propagación del fuego y aumenta las afectaciones sobre la biodiversidad, los suelos, las fuentes hídricas y los servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades.

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En atención a la Circular 028 del 16 de abril de 2026 emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) informa a las administraciones municipales, entidades públicas, sectores productivos y comunidad en general sobre los lineamientos de preparación y alistamiento frente al probable desarrollo del Fenómeno El Niño durante el segundo semestre de 2026.

La circular advierte que, de acuerdo con los análisis y proyecciones climáticas más recientes, existe una probabilidad creciente de que el fenómeno se consolide durante los próximos meses, situación que podría generar disminución de las precipitaciones, incremento de las temperaturas y un mayor riesgo de incendios forestales, desabastecimiento hídrico y afectaciones sobre los ecosistemas y las actividades productivas.

En este contexto, la CRQ, como autoridad ambiental del departamento, hace un llamado a las entidades territoriales, organizaciones sociales, sectores económicos y ciudadanía para fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y protección de los recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas y las áreas de importancia ambiental.

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Dentro de las recomendaciones emitidas por la UNGRD se destacan el fortalecimiento de las acciones de vigilancia para la prevención de incendios forestales, la protección de las fuentes de abastecimiento de agua, la promoción del uso eficiente y ahorro del recurso hídrico, así como el desarrollo de estrategias de educación ambiental y comunicación del riesgo orientadas a la comunidad.

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En el Quindío lanzan campaña para impulsar el respeto en medio de la polarización por las elecciones presidenciales

Se trata de la iniciativa denominada ‘Bájale el tono, súbele al respeto’ que apunta a vivir una jornada democrática en paz y tranquilidad. Al respecto el director de derechos humanos de la gobernación del departamento, Diego Alexander Santamaria dijo que la campaña nació desde el consejo departamental de paz con el objetivo de que prevalezca el respeto a las diferencias ante la polarización que se vive actualmente sobre todo en las redes sociales.

Reconoció que en los últimos días ha sido evidente la situación de los ataques sistemáticos en redes sociales y manifestaciones públicas lo que agravan el ambiente hostil para la contienda electoral en segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio. Dijo que en todos los lugares y redes sociales de la gobernación están socializando la iniciativa que busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de la tolerancia.

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Por su parte el director de seguridad de la gobernación del departamento, Sebastián Cárdenas se refirió al nuevo comité de seguimiento electoral que se llevó a cabo de cara a las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Afirmó que el departamento se encuentra preparado desde todos los frentes para establecer las condiciones idóneas en el desarrollo de la jornada democrática.

Destacó que en el marco del comité lograron evidenciar el buen resultado en materia de seguridad en las elecciones del pasado 31 de mayo puesto que no se registraron novedades en materia de orden público por lo que reforzarán la seguridad para esta nueva jornada electoral.

Asimismo, dijo que también acompañan la estrategia ‘Bájale el tono, súbele al respeto’ que se generó a raíz de las quejas ciudadanas referente a la violencia psicológica y social en el marco de la contienda presidencial.

Resaltó que habrá 1.400 uniformados de la Policía y 10 pelotones del Ejército reforzando la seguridad en las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

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El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, en Armenia, se redujo de 7,4 % a 6,7 %, mientras que más de 133 mil ciudadanos ya cuentan con protección en salud y miles de familias reciben atención integral.

Así lo reveló el alcalde de Armenia, James Padilla García, ante el concejo de la capital quindiana, durante una sesión en la cual la Administración Municipal presentó las acciones adelantadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables, destacando avances significativos en indicadores sociales, educativos, económicos y de acceso a derechos fundamentales.

Uno de los datos más relevantes expuestos durante la jornada fue la reducción del IPM, en 0,7 puntos porcentuales, que posiciona al territorio entre los de menor incidencia de pobreza multidimensional a nivel nacional.

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Entre los indicadores destacados se encuentran la pobreza multidimensional en cabeceras municipales que disminuyó de 6,8 % a 6,0 %; el rezago escolar pasó de 19,6 % a 16,4 %, y el hacinamiento crítico se redujo de 5 % a 3,9 %.

Un total de 133.182 personas cuentan con protección a través del régimen subsidiado en salud, indicó el informe, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social reportó la atención integral de 6.140 mujeres, el acompañamiento a 3.128 familias beneficiarias de programas de renta ciudadana y una inversión ejecutada superior a los $7.443 millones.

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Prosperidad Social informó a la ciudadanía y, especialmente, a las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor, que la entidad adoptó medidas especiales de blindaje electoral para garantizar que la entrega de las transferencias monetarias se desarrolle con total transparencia y sin afectar la jornada democrática de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

El blindaje electoral es un conjunto de medidas preventivas que buscan. Garantizar la transparencia en la entrega de las transferencias monetarias. Proteger a las personas beneficiarias de cualquier intento de presión, desinformación o uso indebido de los programas sociales con fines políticos. Evitar interferencias con la jornada democrática y asegurar que la entrega de los recursos se realice en condiciones de normalidad y confianza.

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Por esta razón, las entregas de transferencias vigentes se realizarán hasta el 18 de junio, se suspenderán los días 19, 20 y 21 de junio y continuarán entre el 22 y el 24 de junio.

“El blindaje electoral es una medida de protección para los beneficiarios y participantes de los programas sociales de la entidad y para la democracia. Las transferencias se suspenden únicamente durante el fin de semana electoral y se reanudan de inmediato para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus recursos de manera segura y transparente”, señaló el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

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Las autoridades de turismo en el Quindío refuerzan acciones preventivas por la alerta de sarampión en medio de la temporada de fútbol y vacacional de mitad de año

Frente a los puentes festivos de este mes de junio que marcan la temporada vacacional de mitad de año, la secretaria de turismo del departamento Juana Camila Gómez manifestó que están preparados teniendo en cuenta la alta afluencia de visitantes.

Aseguró que uno de los puntos importantes está relacionado con reforzar las acciones contra el sarampión debido a la alerta que se genera en cuanto a que el brote empezaría a propagarse una vez las personas que llegan de las zonas del mundial de fútbol que tienen un alto índice de contagio.

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Reconoció que han venido trabajando de la mano con la secretaría de Salud departamental con el objetivo de fortalecer las capacitaciones y la concientización sobre la situación para evitar los contagios en el departamento.

Indicó que todos los prestadores de servicios turísticos como operadores, agencias de viaje, hoteles, restaurantes y parques temáticos ya han sido alertados sobre el panorama por lo que es clave trabajar de la mano en dichas campañas preventivas.

Dijo que otro de los aspectos importantes durante esta temporada turística son los espacios de activación y de bienvenida a los turistas porque el impacto ha sido muy positivo para quienes llegan al departamento.

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Durante este puente festivo se realizará la segunda versión del mercado departamental campesino en Armenia, participarán 130 campesinos para visibilizar sus productos

Este domingo 14 de junio se llevará a cabo en la plaza de Bolívar de la ciudad este importante evento que busca fortalecer y promover el trabajo de los productores campesinos del Quindío.

Inicialmente la secretaria de Agricultura encargada de la gobernación, Diana Marcela Martínez manifestó que es un evento muy importante debido a que se genera toda una articulación de entidades para visibilizar los productos de los campesinos.

Manifestó que son 130 inscritos que tendrán todos sus productos frescos y a buenos precios por lo que extendió la invitación a la comunidad en general para que participe activamente en la jornada a favor del agro del departamento.

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Señaló que habrá muestra gastronómica, mercados campesinos en la parte central, muestra del café y otra parte está enfocada en todas las entidades que hacen parte del proceso.

Al respecto la delegada de los 13 mercados campesinos municipales Lizeth Quevedo, dijo que en el espacio se tendrán productos frescos y de buena calidad como plátanos, frutales y hortalizas.

Asimismo, dio a conocer que habrá transformados artesanales que están siendo fortalecidos desde los diferentes programas de la Gobernación departamental y la Cámara de Comercio. Invitó a la comunidad a que asista en familia y apoye a los productores del departamento en este espacio que busca consolidarse en pro del sector agro.

El evento será a partir de las 8 de la mañana en la plaza de Bolívar de la capital quindiana.

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Amor y disciplina: la entrega de un soldado consagrado a su patria y a su familia

Mientras el sargento mayor de comando Flórez es guía y voz de la experiencia para los soldados y suboficiales de la Octava Brigada que protegen los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, también se ha convertido en el principal ejemplo para su hija

Para ostentar el grado de sargento mayor de comando en el Ejército Nacional se requiere mucho más que un anhelo. Son necesarios el sacrificio, la entrega, la disciplina y la experiencia adquirida a lo largo de casi 30 años de vida militar.

Así ha sido la trayectoria de Jimmy Flórez Cerquera, un suboficial con una amplia formación castrense. Sin embargo, llegar a este nivel exige mucho más que desearlo. Es indispensable superar exigentes cursos como los de Lancero y Paracaidista, demostrar valentía, liderazgo y tesón en el área de operaciones mediante resultados de alto valor, y así obtener el honorable título que distingue a los soldados mejor preparados de las Fuerzas Militares: el de comando.

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Sin embargo, detrás de esa entrega absoluta al Ejército Nacional y a la patria, hay un hombre que camina de la mano de su familia: su esposa y su hija. Son ellas quienes despiertan la ternura y el amor en un corazón que ha enfrentado las batallas de la guerra y de la vida. Ese cariño lo expresa de la mejor manera que sabe hacerlo: siendo un soldado forjado en la valentía y la entereza, comprometido con brindar lo mejor a quienes más ama.

Este soldado, padre, esposo y hombre oriundo de los campos huilenses representa a miles de padres colombianos que, con responsabilidad, esfuerzo y dedicación, enseñan a sus hijos el valor de actuar con honestidad, constancia y pasión por aquello que hacen, una labor silenciosa que día a día contribuye a engrandecer a Colombia.

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Empresas Públicas de Armenia EPA realizó una jornada de recolección de residuos especiales en el barrio Bosques de Pinares, específicamente en los sectores de la manzana 7 y la manzana 9, donde se había identificado la acumulación inadecuada de desechos.

La intervención fue detectada durante los recorridos de supervisión realizados por la Empresa y gracias a reportes efectuados por la comunidad a través de redes sociales, permitiendo una atención oportuna de estos puntos críticos.

Para la actividad se dispuso de un minicargador y un vehículo tipo ampliroll, logrando la recolección de aproximadamente 8 toneladas de residuos, entre elementos de gran volumen y materiales que habían sido abandonados en el espacio público.

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La secretaría de Salud del Quindío continúa desarrollando la estrategia denominada “La Ruta de las Llantas”, una iniciativa implementada desde el año 2025 en los municipios del Quindío con el propósito de eliminar posibles criaderos de zancudos y prevenir la propagación de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla.

Durante la última semana, la jornada se llevó a cabo en los municipios de Circasia, Salento y Calarcá, donde se recolectaron 296, 240 y 171 llantas usadas, respectivamente, evidenciando una positiva respuesta por parte de la comunidad.

Para hoy viernes 12 de junio, la estrategia llegará al municipio de Armenia en un trabajo articulado entre el Gobierno del Quindío y la Alcaldía de Armenia. Las autoridades de salud hacen un llamado a los ciudadanos para que participen activamente en esta jornada, facilitando la entrega de llantas en desuso y contribuyendo a la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Cabe resaltar que las personas interesadas en programar la recolección de sus llantas pueden comunicarse a las líneas habilitadas 314 511 2405 y 310 523 7270.

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En deportes, el deportista quindiano Harley David Bedoya alcanzó un destacado resultado en la Parkour World Cup Istanbul 2026, realizada en Estambul, Turquía, al ubicarse en la casilla 13 entre más de 60 competidores que integraban la élite mundial de esta disciplina.

El atleta quindiano representó a Colombia junto al entrenador Gustavo López, demostrando el crecimiento que ha tenido el parkour del departamento en los escenarios internacionales.

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De otro lado, el club Drakkar de Armenia finalizó en el tercer lugar entre 37 clubes participantes de todo el país, ganando ocho medallas: una de oro, tres de plata y cuatro de bronce en el Campeonato Nacional Infantil de natación que se llevó a cabo en Ibagué

La medalla de oro la logró el equipo femenino de relevos integrado por Violetta Arias Pérez, Julieta Chávez Orozco, Samantha Flórez Villamil y Juliana Salazar Castañeda, que se consagró campeón nacional en la prueba de 4×50 metros combinado.

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Finalmente, La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la llegada a la ciudad de la réplica oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, entregada a la selección Argentina tras obtener el título mundial.

Este importante atractivo llegará gracias a la gestión del recordado exjugador del Deportes Quindío, Daniel Alberto Tilger, quien estará en la capital quindiana del 10 al 19 de junio desarrollando una agenda mundialista con diferentes actividades deportivas, comerciales y turísticas.

Dentro de la programación articulada con la Alcaldía de Armenia, hoy viernes 12 de junio, a las 10:00 a.m. en Maria Juana, se llevará a cabo una rueda de prensa y la grabación de un podcast junto al alcalde James Padilla García, en un espacio pensado para dialogar sobre deporte, ciudad y promoción turística.