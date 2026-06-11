En Armenia, Quindío, capturaron a extranjero buscado por abuso sexual en Argentina

Armenia

En Armenia, Quindío capturaron extranjero buscado por abuso sexual en Argentina

Un ciudadano peruano pretendía realizar un trámite de extranjería en la sede de Migración Colombia al norte de Armenia fue capturado al figurarle un requerimiento internacional por autoridades de Argentina por el delito de acceso carnal abusivo

La detención fue efectuada por oficiales de Migración Colombia adscritos a la Regional Eje Cafetero tras verificar la identidad plenamente del ciudadano de origen peruano y cruzarla con sistemas de información migratorios se estableció que tenía orden de búsqueda internacional.

Peruano tenia circular roja de Interpol

Según los sistemas de información de Migración Colombia evidencian que el extranjero no registraba anotaciones en su contra en febrero de 2026 cuando ingresó al territorio nacional procedente de Perú, a través del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira y a toda la región del Eje Cafetero y Norte del Valle. Por su parte, la circular roja fue emitida por Interpol a través de una notificación internacional el pasado 20 de mayo y activó la búsqueda con las autoridades del país.

Más información En el aeropuerto el Edén de Armenia inadmitieron ciudadano de USA con alerta por turismo sexual

Ante la alerta registrada en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Armenia, oficiales de Migración Colombia procedieron con la detención del ciudadano peruano para entregarlo a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, autoridad que adelantó el procedimiento de captura correspondiente.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia explicó “Esta captura es resultado del compromiso de los oficiales de Migración Colombia Regional Eje Cafetero para identificar oportunamente situaciones que representan riesgos para la seguridad nacional y ayudar a mantener la tranquilidad de la región. Gracias a su labor recientemente se detectaron alertas relevantes en Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bogotá, que en cooperación con otras autoridades han contribuido a la protección del territorio nacional”,

Operativos se mantendrán en todo el país

El oportuno trabajo articulado entre Migración Colombia y las autoridades nacionales e internacionales continúa permitiendo la ubicación de personas vinculadas a procesos judiciales, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación, desde los Puestos de Control Migratorio (PCM) a regiones no fronterizas, zonas turísticas o de mayor presencia de ciudadanos extranjeros.