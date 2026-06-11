Jueves 11 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Agencia Nacional de Infraestructura expidió la resolución en la que ratifica el rechazo al proyecto IP Conexión Centro que buscaba continuar con la concesión de autopistas del café por 30 años más, veedores destacaron la decisión.

La ANI mediante la Resolución 20267020005975 del 25 mayo 2026, rechazó oficialmente la propuesta de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada denominada IP Conexión Centro, presentada por Odinsa Vías S.A.S.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

La decisión reconoce que el proyecto no resulta acorde con los intereses y las políticas públicas definidas por el Gobierno para el corredor Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila, y que existe una estrategia institucional en construcción liderada por el INVIAS para asumir la operación, mantenimiento y futuras inversiones en esta infraestructura estratégica para el país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde La Veeduría Cívica Armenia y Quindío ratifica su disposición de acompañar técnica y jurídicamente este proceso y promover espacios de diálogo regional que permitan construir consensos alrededor de una infraestructura moderna, eficiente, sostenible y verdaderamente al servicio de los ciudadanos.

Luis Alberto Vargas Ballén presiente de la Veeduría Cívica Armenia expresó “Contrario a lo que algunos han querido presentar, la ANI no rechazó el proyecto por razones menores ni por simples diferencias técnicas. El rechazo se fundamenta en una decisión de política pública nacional que considera inconveniente comprometer durante treinta años más este corredor estratégico bajo un esquema concesionado para enriquecer al sector privado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En varios apartes de la resolución dice el veedor indica “El numeral 31 de la resolución revela un hecho trascendental: el INVIAS informó oficialmente que ha estructurado una estrategia institucional para asumir la operación, mantenimiento y futuras inversiones del corredor una vez termine la actual concesión de Autopistas del Café.

El numeral 33 va aún más lejos. El Ministerio Transporte señala expresamente que el Gobierno analizó alternativas de intervención pública articuladas con las entidades territoriales, buscando garantizar la conectividad regional, la conservación de la infraestructura y, además, avanzar hacia una reducción gradual de los peajes”

Más información Miércoles 10 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Posteriormente, el numeral 37 concluye que existe una incompatibilidad entre la estrategia pública que se está estructurando y una nueva concesión privada por treinta años sobre el mismo corredor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El veedor subraya un elemento crucial sobre la resolución “El numeral 44 es quizá el más importante desde el punto de vista jurídico. La ANI recuerda que no basta con que un proyecto sea técnicamente viable. La ley exige además que sea acorde con los intereses y las políticas públicas vigentes y que tenga aceptación de la comunidad. Es decir, la rentabilidad financiera o la factibilidad técnica no son suficientes cuando existe una orientación pública distinta para el territorio y un gran malestar de los usuarios en todos los tramos de esta carretera.

Finalmente, el numeral 51 resume toda la decisión: la ANI concluye que la IP Conexión Centro no resulta acorde con los intereses y políticas públicas sectoriales vigentes, no cuenta con aceptación de los territorios y por ello decidió rechazarla.

Luis Alberto Vargas presidente de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío reitero “Hacemos un llamado a los gobernadores, alcaldes, áreas metropolitanas, RAP Eje Cafetero, las universidades, y al INVIAS para que construyan conjuntamente una propuesta regional de infraestructura. Una propuesta que priorice el interés público, la competitividad, la seguridad vial y la reducción progresiva de las cargas para los usuarios”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cabe recordar que, ante la presente resolución de la ANI, el grupo Odinsa Vías S.A.S. que presentó el proyecto de IP Conexión Centro podrá interponer el recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley y del debido proceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Trágico accidente al sur de Armenia, motociclista falleció tras ser arrollada por un vehículo particular

El caso se registró en el sector de la vía hacia el Cementerio Jardines de la ciudad donde una mujer por causas que son materia de investigación perdió el control de su motocicleta y fue arrollada por un vehículo particular que circulaba por la zona.

El hecho generó consternación en la zona puesto que es alto el flujo de vehículos por lo que de inmediato la comunidad alertó a las autoridades competentes sobre la situación que también quedó registrada en cámaras de seguridad.

El reporte lo entregó el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño quien informó que el lamentable suceso ocurrió en la mañana del martes 9 de junio donde la motociclista identificada como Lina Maria Torres fue arrollada tras caer al suelo. Dijo que toda la información fue recolectada para entregarla a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de avanzar en las respectivas investigaciones que permitan esclarecer el caso.

Según se pudo conocer la víctima fatal del accidente era madre de uno de los estudiantes del Colegio ITI de la ciudad por lo que a través de las redes sociales entregaron un mensaje de solidaridad y condolencias a la familia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en Armenia realizaron un operativo en contra del hurto de motocicletas

En la tarde del miércoles 10 de junio se llevó a cabo un operativo en inmediaciones de la zona conocida como La Chec en la ciudad donde participaron en articulación Policía y Alcaldía a través de la secretaría de Gobierno y de tránsito.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento informó que es fundamental establecer las actividades preventivas para contrarrestar los delitos por eso el propósito de dicha intervención fue el de verificar la legalidad de la comercialización de motocicletas y autopartes.

Aseguró que han evidenciado el hurto de motos donde en muchos de los casos las personas las dejan en lugares que no están permitidos ni son seguros lo que facilita el actuar del delincuente.

Destacó que realizan campañas para evitar el factor de oportunidad donde es clave guardar la motocicleta o si la deja en un lugar estar muy al tanto puesto que la tranquilidad de la ciudad deriva en que los delincuentes estén buscando la oportunidad del hecho delictivo.

Entre los resultados que dejó la jornada: 112 personas registradas, 140 vehículos verificados, 6 vehículos inmovilizados y 8 órdenes de comparendo por infracciones de tránsito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

15 personas capturadas y varios elementos incautados dejan allanamientos realizados en Armenia, La Tebaida, Calarcá y Quimbaya, en desarrollo de la estrategia operacional “Júpiter”

En La Tebaida, fueron capturadas cinco personas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre los que están dos mujeres y tres hombres, conocidos con los alias de “Rosember”, “Eucaris”, “Carlos”, “Edward” y “Yolanda”, cuyas edades oscilan entre los 18 y 62 años de edad.

Estas personas se dedicaban según la Policía a almacenar y comercializar a domicilio sustancias estupefacientes en el municipio de La Tebaida y bajo la modalidad de maneo, específicamente en bares de la jurisdicción. En esta diligencia se incautaron 1.200 gramos de cocaína, ⁠600 gramos de base de cocaína y ⁠120 gramos de bazuco.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Así mismo, en el municipio de Calarcá, capturaron a 6 personas s en flagrancia por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Alias “La Americana”, “El Mellizo”, “Fercho”, “Tornillo”, “El Boquinche” y “La Yesika”, almacenaban y comercializaban sustancias estupefacientes a domicilio y bajo la modalidad de maneo en los barrios de Llanitos Piloto, Llanitos de Guaralá y Villa Italia.

En esta oportunidad, incautaron 120 gramos de bazuco, ⁠1800 gramos de marihuana, 02 armas de fuego tipo revólver, 01 arma de fuego traumática tipo pistola, ⁠⁠07 cartuchos de distinto calibre y elementos para la dosificación.

⁠Estos actores criminales se encuentran bajo la subordinación de alias “el cabezón” dinamizador principal del sector de Villa Tatiana y el Valencia.

Del mismo modo, en Calarcá ejecutaron dos capturas en flagrancia de alias “El Ñato” y “Brayan”, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados serían dinamizadores de estupefacientes en el barrio Llanitos de Guaralá y Llanitos Piloto de Calarcá. Entre tanto alias “Brayan” registra anotaciones por el delito de homicidio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por otra parte, hicieron efectiva una orden judicial en contra de alias “JJ” de 28 años de edad en el barrio Villa Alejandra de Armenia, por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Como aspecto de interés, se adelantó proceso investigativo por los hechos ocurridos el día 22 de abril de 2026 en el barrio Los Quindos de Armenia, donde fueron ultimados con arma de fuego los ciudadanos Daniel Antonio Celis Narváez y Jhoban Sebastián Hernández Largo, quedando lesionado además otro ciudadano en el mismo hecho.

El capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de homicidio; hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

CRQ decomisa 86 piezas de guadua extraídas ilegalmente en Armenia

Gracias a una denuncia ciudadana, la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, a través de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA), en articulación con el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del departamento del Quindío, realizó un operativo de control que permitió la incautación preventiva de 86 piezas de guadua extraídas de manera ilegal y la captura de una persona que adelantaba actividades no autorizadas en el sector intervenido.

La acción se desarrolló tras la alerta recibida por la autoridad ambiental sobre una intervención que se venía realizando en un guadual. Durante la visita técnica y de verificación, los funcionarios evidenciaron que, en la parte posterior de un predio perteneciente al Colegio Nacional, una persona adelantaba una construcción subnormal y había realizado el aprovechamiento ilegal de guadua proveniente de un rodal ubicado en la parte baja del terreno.

“Fueron decomisadas preventivamente 86 piezas de guadua en el sitio y la Policía realizó la correspondiente captura y judicialización de la persona que se encontraba efectuando el corte ilegal y adelantando la construcción subnormal”, informó Olga Patricia Castillo, coordinadora de la URIA de la CRQ.

Las autoridades procedieron con la imposición de las medidas preventivas correspondientes, mientras que la persona involucrada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante la intervención, las autoridades lograron la incautación de 96 piezas de guadua, con un volumen aproximado de 2.363 metros cúbicos, avaluadas en 950 mil pesos. Este material estaría siendo explotado sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la autoridad ambiental.

La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el material forestal incautado fue puesto bajo custodia de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, mediante acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 70% avanza la construcción del pilotaje y un 27% en total la obra del intercambiador vial en el sector del Coliseo del Café de Armenia

Una de las obras más importantes que se llevan a cabo en la ciudad es la del intercambiador vial en inmediaciones del Coliseo del Café que ya alcanza el 27% de ejecución.

La secretaria de infraestructura de la ciudad, Claudia Arenas explicó que avanzan en el pilotaje de la obra donde de 164 pilotes ya llegaron a 112 lo que permite establecer el 70% de avance en su construcción.

Asimismo, mencionó que en la misma obra iniciaron la construcción del puente sur que es la rotonda que queda en la parte más alta del deprimido que la conforman dos puentes curvos.

Resaltó que el propósito es que cuando se genere el cierre hacia el sector del coliseo se logre tener habilitado el paso desde la 23 hasta la segunda. Dijo que están llegando en recursos a los 10 mil millones de pesos en esta importante obra de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Del mismo modo dio a conocer que en cuanto a las obras del plan de saneamiento y manejo de vertimientos están en la última fase. Explicó que lo anterior ha permitido que dentro del contrato de malla vial que hace parte del intercambiador estén en los dos últimos tramos que es en los barrios Bosques de Pinares y en Laureles.

Afirmó que ya fue entregado el tema de redes en este este último tramo por lo que hace más o menos tres semanas vienen interviniendo en la malla vial de este importante sector de la ciudad.

También la funcionaria afirmó que desarrollan otra importante obra en la ciudad que es la del sector de la Avenida Centenario que es el empalme con el sector del centro comercial Portal del Quindío.

Señaló que actualmente están surtiendo una etapa de modificatorio al contrato debido a unos ajustes técnicos puesto que más allá de hablar de dificultades considera son temas propios del avance de obras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Recordó que, en ese proceso del empalme hacia la Centenario, incluye una semaforización para que permita los giros en el tráfico en todos los sentidos, desde y hacia la zona al norte de la ciudad.

Añadió que están a pocos días de salir con nuevos procesos para este año con alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales distribuidos en infraestructura social, deportiva, cultural y vial con 1.7 kilómetros más de vías en el Caimo y la Bahía de servicio en el sector de la Locomotora al norte de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en el Quindío a la expectativa por elecciones presidenciales para lograr concretar la llegada de aerolíneas al aeropuerto internacional El Edén

Frente a la situación de la conectividad internacional tras la salida de Spirit, el director del comité intergremial del departamento Juan David Pachón dijo que avanzan en las gestiones para fortalecer la competitividad del departamento.

Reconoció que establecen una agenda de trabajo que está enfocada en la promoción de la terminal aérea donde de la mano de las autoridades gubernamentales se reunieron con diferentes aerolíneas.

Enfatizó que están a la espera de lo que pasará con las elecciones presidenciales teniendo en cuenta que el aeropuerto El Edén es operado por la Aeronáutica Civil y se necesita tomar decisiones para superar las barreras que impiden volverlo competitivo.

Vale anotar que en marzo de este año el aeropuerto ocupó la séptima posición en la llegada de pasajeros registrando un aumento del 62% comparado con el mismo periodo del año anterior.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el propósito de garantizar una jornada democrática segura, transparente y en completa normalidad, se desarrolló en la Gobernación del Quindío el Comité de Garantías Electorales con miras a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan situaciones de riesgo o alteración para el normal desarrollo del proceso en el departamento.

Asimismo, durante el encuentro se socializó la campaña “Bájale al Tono, Súbele al Respeto”, una estrategia liderada por el Consejo Departamental de Paz que promueve el respeto, la tolerancia y la convivencia ciudadana durante el cierre de la contienda electoral en el Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Proyecto de Ordenanza del “Festival de la Quindianidad” fue socializado en la Asamblea Departamental

Un texto que fue socializado por el secretario de Cultura Felipe Robledo Martínez ante la plenaria de la Asamblea Departamental, como un homenaje en los sesenta años de esta tierra cuyo primer gobernador fue Ancizar López López.

El funcionario explicó, que este espacio deberá estar a la altura de otros grandes eventos del país como El Carnaval de Barranquilla, El Festival de Negros y Blancos en Pasto, el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, entre otros y que es tarea de todos recuperar la identidad quindiana para enaltecer, difundir y salvaguardar las artes, los saberes y los oficios.

“Este festival es un espacio de artistas completamente emergentes con talentos completamente emergentes y que de esa manera puedan utilizar los espacios del departamento, su infraestructura, para mostrar su talento y ponerlo a circular; de paso, también aprovechar para que el ciudadano de a pie pueda conocer mejor la raíz a la que pertenece”, destacó.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Comfenalco Quindío participó como panelista en el sexto Congreso de Datos Personales y Ciberresiliencia, organizado por la Cámara de Comercio de Medellín, un escenario de alcance nacional que reunió a expertos y organizaciones para analizar los principales desafíos relacionados con la protección de datos, la seguridad de la información, la inteligencia artificial y la transformación digital.

Durante el encuentro, fue reconocida la experiencia que ha consolidado a Comfenalco Quindío en la gestión, almacenamiento y custodia responsable de grandes volúmenes de información, así como los procesos tecnológicos implementados para fortalecer la seguridad, confidencialidad y adecuado tratamiento de los datos de afiliados, empresas y usuarios.

La participación institucional estuvo a cargo de Víctor Alfonso Buitrago, oficial de datos de la Caja, quien compartió con los asistentes temas sobre buenas prácticas, aprendizajes y avances desarrollados por la organización en materia de gobernanza de datos, cumplimiento normativo y cultura de protección de la información.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director Administrativo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes Salazar, destacó el trabajo que ha hecho la entidad en esta materia y se mostró satisfecho por el alto nivel de este programa que ya está siendo referenciado en el ámbito nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el patinador quindiano Juan Diego Yepes conquista medalla de oro y plata para el Quindío en el Nacional Interligas de Patinaje disputado en Guarne, Antioquia.

La primera alegría llegó con la medalla de plata obtenida en la prueba de los 500 metros más distancia de la categoría mayores masculino.

Posteriormente, el quindiano volvió a ser protagonista en la final de los 1.000 metros sprint mayores masculino donde obtuvo la medalla de oro, con estos resultados, Juan Diego Yepes reafirma su condición como uno de los mejores patinadores de élite de Colombia y como el principal referente de esta disciplina en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la llegada a la ciudad de la réplica oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, entregada a la selección Argentina tras obtener el título mundial.

Este importante atractivo llegará gracias a la gestión del recordado exjugador del Deportes Quindío, Daniel Alberto Tilger, quien estará en la capital quindiana del 10 al 19 de junio desarrollando una agenda mundialista con diferentes actividades deportivas, comerciales y turísticas.

Dentro de la programación articulada con la Alcaldía de Armenia, el jueves 11 de junio se realizará un recorrido por el Centro Administrativo Municipal, donde Tilger compartirá con funcionarios y ciudadanos alrededor de este símbolo histórico del fútbol mundial.

Asimismo, el miércoles 17 de junio el exfutbolista argentino participará en un recorrido por los Cielos Abiertos de Armenia junto a la Administración Municipal y comerciantes del sector, promoviendo la dinamización económica y turística del centro de la ciudad a través de una experiencia que unirá el deporte con el comercio local.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Finalmente, la Alcaldía de Armenia y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) realizaron la entrega de kits para las 72 sedes y subsedes de las instituciones educativas públicas del municipio, en una inversión superior a los $1.000 millones destinada a fortalecer los procesos de actividad física, desarrollo motriz y formación deportiva de miles de estudiantes.