‘Bájale el tono, súbele al respeto’: campaña de respeto por elecciones presidenciales en Quindío

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Armenia

Se trata de la iniciativa denominada ‘Bájale el tono, súbele al respeto’ que apunta a vivir una jornada democrática en paz y tranquilidad.

Al respecto el director de derechos humanos de la gobernación del departamento, Diego Alexander Santamaria dijo que la campaña nació desde el consejo departamental de paz con el objetivo de que prevalezca el respeto a las diferencias ante la polarización que se vive actualmente sobre todo en las redes sociales.

Reconoció que en los últimos días ha sido evidente la situación de los ataques sistemáticos en redes sociales y manifestaciones públicas lo que agravan el ambiente hostil para la contienda electoral en segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio.

“Hemos visto en los últimos días ataques sistemáticos en redes sociales y también en manifestaciones públicas y por ello lo que quiere nuestro gobernador y el Consejo Departamental de Paz es llevar este mensaje de conciencia a cada uno de los ciudadanos de bajarle el tono y que tengamos un comportamiento en paz en nuestro territorio y que seamos ejemplo en el departamento del Quindío a nivel nacional en traer unas elecciones transparentes, justas, libres y además sin ningún tipo de problema ni inconveniente para las elecciones para escoger el próximo presidente de la República", mencionó.

Dijo que en todos los lugares y redes sociales de la gobernación están socializando la iniciativa que busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de la tolerancia.

Medidas para garantizar la seguridad

Por su parte el director de seguridad de la gobernación del departamento, Sebastián Cárdenas se refirió al nuevo comité de seguimiento electoral que se llevó a cabo de cara a las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

Afirmó que el departamento se encuentra preparado desde todos los frentes para establecer las condiciones idóneas en el desarrollo de la jornada democrática.

Destacó que en el marco del comité lograron evidenciar el buen resultado en materia de seguridad en las elecciones del pasado 31 de mayo puesto que no se registraron novedades en materia de orden público por lo que reforzarán la seguridad para esta nueva jornada electoral.

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Asimismo, dijo que también acompañan la estrategia ‘Bájale el tono, súbele al respeto’ que se generó a raíz de las quejas ciudadanas referente a la violencia psicológica y social en el marco de la contienda presidencial.

“Se llevó a cabo el séptimo comité departamental para el seguimiento de las garantías electorales con relación lógicamente en el marco en esta ocasión de la segunda vuelta presidencial y vicepresidencial donde tuvimos la participación de los diferentes actores donde contamos que realmente fue un trámite normal la jornada del pasado 31 de mayo y pues eso lógicamente nos deja muy tranquilos", dijo.

Resaltó que habrá 1.400 uniformados de la Policía y 10 pelotones del Ejército reforzando la seguridad en las elecciones presidenciales de segunda vuelta.