Pereira se consolida como la segunda ciudad con menor desempleo del país, según el DANE

Pereira

Los recientes indicadores del mercado laboral muestran que la capital risaraldense registró una tasa de desempleo del 7,6 %, cifra que la posiciona como la segunda ciudad con menor desocupación en Colombia y por debajo del promedio nacional, que actualmente se sitúa en 8,9 %.

Los resultados reflejan una importante reducción en los índices de desempleo durante los últimos tres años bajo la administración de Mauricio Salazar, pues se destaca que el indicador pasó de 14,6 % a 7,6 %, lo que representa una disminución cercana a siete puntos porcentuales.

Según explicó el secretario de Desarrollo Económico de Pereira, Cristian Toro, este comportamiento ha permitido la recuperación de cerca de 30 mil puestos de trabajo en el área metropolitana, fortaleciendo la dinámica económica de la región.

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“Pereira ha logrado estar en el top de las ciudades con menos tasa de desocupación de Colombia. Realmente es una cifra muy importante para nosotros, la reducción es muy significativa y eso representa que más de 30 mil personas han logrado un puesto de trabajo formal”, explicó Toro.

El informe del DANE también evidencia avances en materia de formalización laboral. Pereira se ubicó como la quinta ciudad del país con menor nivel de informalidad, al registrar una tasa de 39,1 %. Esta cifra se encuentra considerablemente por debajo del promedio nacional, que alcanza el 55,3 %, lo que refleja una mayor participación de trabajadores vinculados a empleos formales y con acceso a garantías laborales.

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Las autoridades locales señalaron que estos resultados consolidan a Pereira como una de las ciudades con mejor desempeño laboral del país, destacándose tanto en la generación de empleo como en la reducción de la informalidad.