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“Ella no pidió puestos”: Reyes contó detalles de reunión con Barreras en apartamento de Arizabaleta

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, conversó con 6AM W acerca de la polémica que surgió en Colombia luego de que la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, pidiera suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro, pero sin tener la potestad real para hacerlo, pues debe surtir todo un trámite en el Congreso.

Recordó que en su momento él denunció tráfico de influencias al interior del Gobierno.

“Yo habló en público sobre unas denuncias al interior del Gobierno, una situación en la que Roy Barreras me exigió, amenazándome, el nombramiento de personas recomendadas por él en las aduanas de Buenaventura y Cali”, dijo.

Ahora, reveló que esa conversación se dio en el apartamento de Gloria Arizabaleta, exesposa de Barreras, quien estuvo presenten en ese momento.

“Tengo que decir que es cierto que ella nunca pidió un puesto. La persona que hizo esas solicitudes nunca fue ella. Entiendo que ella debe testificar en la Corte Suprema en el proceso penal contra Roy Barreras por tráfico de influencias en la Dian”, detalló.

Segunda vuelta presidencial

El excandidato a la Vicepresidencia de Colombia se mostró crítico con la candidatura de Abelardo de la Espriella.

“Para mí, la candidatura de Abelardo de la Espriella no es una opción, que el voto en blanco tampoco y me parece que en Iván Cepeda tenemos la posibilidad que nos permita ir hacia donde debemos como país”, mencionó.

Escuche la entrevista completa aquí: