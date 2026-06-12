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12 jun 2026 Actualizado 13:20

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EEUU levanta restricciones a PDVSA y algunas empresas venezolanas para transaccionar con petróleo

Esta decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría ser un paso más de la administración Trump para reactivar la economía venezolana.

EEUU levanta restricciones a PdVSA y algunas empresas venezolanas para transaccionar con petróleo

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las restricciones a siete empresas venezolanas incluidas en la Lista OFAC, por lo que quedan autorizadas para realizar transacciones con minerales, petróleo, gas, servicios, entre otros:

Vea aquí: Estados Unidos relaja sanciones para preparar reestructuración de deuda de Venezuela

  • Autorización de determinadas actividades relacionadas con:
  • Petróleo o productos petroquímicos de origen venezolano
  • Autorización de la venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela
  • Autorización del suministro de determinados artículos y servicios a Venezuela
  • Autorización de transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades
  • Autorización de determinadas actividades relacionadas con minerales de origen venezolano, incluido el oro.
  • Autorización de determinadas transacciones que involucran a Petróleos de Venezuela, S.A.
  • Autorización del suministro de ciertos artículos y servicios para las operaciones mineras en Venezuela.

“Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, se autorizan todas las transacciones prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela, incluidas aquellas que involucren al Gobierno de Venezuela, PDVSA”, señalan.

Lea aquí: Delcy Rodríguez busca desbloquear casi US$ 4.900 millones de Venezuela en FMI

Además, destacan que están incluidas las entidades vinculadas a PDVSA que sean habituales o necesarias para la “extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano”.

Escuche la noticia completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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