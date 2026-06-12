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EEUU levanta restricciones a PdVSA y algunas empresas venezolanas para transaccionar con petróleo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las restricciones a siete empresas venezolanas incluidas en la Lista OFAC, por lo que quedan autorizadas para realizar transacciones con minerales, petróleo, gas, servicios, entre otros:

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Autorización de determinadas actividades relacionadas con:

Petróleo o productos petroquímicos de origen venezolano

Autorización de la venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela

Autorización del suministro de determinados artículos y servicios a Venezuela

Autorización de transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades

Autorización de determinadas actividades relacionadas con minerales de origen venezolano, incluido el oro.

Autorización de determinadas transacciones que involucran a Petróleos de Venezuela, S.A.

Autorización del suministro de ciertos artículos y servicios para las operaciones mineras en Venezuela.

“Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, se autorizan todas las transacciones prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela, incluidas aquellas que involucren al Gobierno de Venezuela, PDVSA”, señalan.

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Además, destacan que están incluidas las entidades vinculadas a PDVSA que sean habituales o necesarias para la “extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano”.

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