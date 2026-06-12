Nombran nuevo agente interventor de la ESE UNA: Ya van tres en menos de un año

En menos de un año, la Superintendencia de Salud nombró a un nuevo agente interventor de la ESE UNA. Se trata de Alfredo Villadiego Lora, quien ya se encuentra en la ciudad y adelantará varias reuniones con sindicatos y trabajadores.

Mientras tanto, Maryury Díaz Céspedes, quien estuvo en el cargo desde noviembre del año anterior fue removida el pasado miércoles.

“No sabemos de qué manera va a repercutir esto puesto que la señora que estaba venía haciendo una gestión notable, se había aumento la ocupación, el recaudo, la facturación y se habían aperturando varios servicios”, dijo Napoleón Mugno, presidente de Anthoc Barranquilla.

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Sostuvo que este nuevo nombramiento los toma “por sorpresa” debido el cambio no habría sido anunciado, por lo que “no sabemos cómo repercutirá este cambio”.

¿Quiénes fueron los otros agentes interventores?

En agosto del 2025, luego que la Superintendencia Nacional de Salud diera a conocer que intervino a la ESE Universitaria del Atlántico fue nombrado Fredy Socarrás como agente interventor.

Posteriormente, en noviembre del 2025, tras haber sido removido Socarrás, fue nombrada Maryury Díaz Céspedes como nueva agente interventora.

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¿Crisis en la ESE UNA?

Meses atrás se hizo un debate de control político en la Asamblea del Atlántico, en donde el secretario de salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, sostuvo que la ESE UNA mantiene pasivos por más de $144.000 millones.

Asimismo, indicó que las ventas de la ESE UNA disminuyeron casi $4.000 millones del año 2024 al 2025, y que al final del año anterior se tuvieron pérdidas por más de $13.000 millones.