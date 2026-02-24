Alcaldía de Bogotá ofrece cursos GRATUITOS de formación: qué programas hay y cómo aplicar

Imagen de referencia, fotos Getty images y logo de la Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto a la Secretaría Distrital de Desarrollo (SDDE), ofrece cursos gratuitos de formación enfocados en diferentes áreas como lo serían la salud, gastronomía, animación digital, empleos verdes y BPO (externalización de procesos de negocios) a través de su programa ‘Experta’.

Dicho programa de la Alcaldía está enfocado en la capacitación y formación de los ciudadanos en diferentes sectores de alta demanda laboral dentro de la ciudad, permitiendo a los interesados adquirir nuevos conocimientos a la vez que obtienen una certificación avalada por la entidad.

Según la información oficial, los cursos de formación constan de una duración de entre 50 y 60 horas que permite a los interesados estar en una modalidad híbrida.

También la entidad resalta que este programa solo se queda en la formación académica, ya que quienes participan en estos espacios podrán acceder también directamente a ferias de empleo de ‘Talento Capital’ y diferentes procesos de selección laboral con las empresas aliadas de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con el objetivo de facilitar la búsqueda de empleo de los capitalinos.

¿Qué cursos gratuitos de formación ofrece la Alcaldía de Bogotá con su programa de formación ‘Experta’?

Los cursos que están contemplados para esta oferta académica del Distrito son los siguientes:

Programa de Formación Promoción del Bienestar y Cuidado Humano con Enfoque en Ciclo Vital.

Programa de Formación: Primer Respondiente y Soporte Vital Básico.

Programa de Formación en Operación de Cámara y Narrativa Audiovisual.

Edición de Video y Motion Graphics para Redes Sociales.

Servicio al Cliente multicanal y Gestión BPO.

Programa de Formación: Finanzas y Alta Gestión de Cartera.

Programa de Formación Gestión Urbana Sostenible y Economía Circular.

Programa de Formación en Soluciones Hídricas y Energéticas Sostenibles.

Programa de Formación en Servicio de Excelencia para Restaurantes.

Programa de Formación Sabores de la Sabana: Técnicas Premium en ahumados, Parrilla y Fast Food Gourmet.

¿Qué requisitos debo tener para poder aplicar para los cursos de formación gratuitos del programa ‘Experta’ de la Alcaldía de Bogotá?

Según el portal web de la Alcaldía de Bogotá, los interesados que deseen aplicar a esta convocatoria académica deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Residir en la ciudad de Bogotá.

Contar con el título de bachiller.

No ser beneficiario de programas como ‘Talento Capital’ ni ser un beneficiario activo de ‘Jóvenes con Oportunidades’.

No tener un convenio con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

No haber cursado en temáticas similares en el marco del convenio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

No ser beneficiario de más de un programa de formación de la SDDE.

¿Cómo puede inscribirme a los cursos de formación gratuita del programa ‘Experta’ de la Alcaldía de Bogotá?

La entidad a través de su portal web menciona que todos los interesados en inscribirse a los cursos lo pueden hacer por medio de los canales oficiales y seguir las indicaciones para iniciar el proceso.

Los canales son los siguientes:

Portal web de la SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/experta/

Canal oficial de WhatsApp Empleo en Bogotá

