Ministerio de Educación ordena vigilancia especial sobre UNIESPINAL y lleva hallazgos a la Fiscalía

El Ministerio de Educación ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL), antiguo ITFIP, tras identificar presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales que, según la cartera, comprometen la adecuada gestión de los recursos públicos.

La decisión se produjo luego de una visita de inspección realizada por el Ministerio, que evidenció posibles fallas en la planeación y ejecución de contratos, inconsistencias presupuestales, deficiencias en la publicación de información en SECOP II y señales de concentración de contratación con un mismo proveedor.

Como resultado de los hallazgos, la cartera ordenó trasladar información a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existió un posible delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, dispuso actuaciones administrativas y solicitó a la universidad a adoptar medidas correctivas.

“Para el Gobierno del Cambio ninguna universidad, ninguna institución de educación superior pública puede convertirse ni en un fortín político ni mucho menos en entidades cuyas administraciones puedan ver malversados los recursos públicos”, afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El ministro aseguró que las medidas se suman a las actuaciones que ya adelanta la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades detectadas al interior de la institución y pidió a la comunidad del Espinal acompañar la vigilancia sobre los recursos destinados a la universidad.

Cabe añadir que, la resolución donde se conoció lo anterior, también hace referencia a una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría contra el rector de UNIESPINAL por presuntos hechos relacionados con nómina paralela, clientelismo político y movimientos de personal.