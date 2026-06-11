Proyecto Perimetral del Oriente será revertido este viernes 12 de junio

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que el proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB) será revertido mañana viernes, 12 de junio. Esta decisión se da por la terminación anticipada del contrato de Concesión No. 002 de 2014.

De acuerdo con la ANI, esta decisión tiene como propósito garantizar una transición ordenada de infraestructura hacia las entidades competentes. En ese sentido, la entidad asegura que ha venido realizando mesas técnicas.

Las mesas se han adelantado con el INVÍAS, la Gobernación de Cundinamarca, el ICCU, alcaldías y demás involucrados, con la finalidad de asegurar que la entrega de los tramos se realice en el menor tiempo posible.

Según explicó la ANI, se han identificado puntos críticos en las unidades funcionales 4 y 5, sobre los que se definieron intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad de los usuarios.

“La ANI reitera que la reversión, constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión”, explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.