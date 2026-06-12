Arranca Expobelleza en Medellín con más de 500 expositores en Plaza Mayor

Medellín

Entre el 11 y el 14 de junio en el centro de convenciones Plaza Mayor en Medellín se realizará la décima edición de Expobelleza, una de las ferias especializadas más importantes de la industria en América Latina.

Durante cuatro días, la feria reunirá a marcas, profesionales, emprendedores y expertos de áreas como maquillaje, barbería, estética, cuidado personal y bienestar, a través de una agenda que incluye muestras comerciales, congresos académicos, ruedas de negocio y espacios de intercambio de experiencias.

De acuerdo con las proyecciones de los organizadores, Expobelleza espera la asistencia de cerca de 130.000 personas. Del total de visitantes, el 20 % llegará desde diferentes regiones del país y un 5 % corresponderá a asistentes internacionales provenientes de países como Estados Unidos, México, China, Corea, Pakistán, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico.

La feria contará con la participación de 585 expositores, de los cuales 345 corresponden a empresas de Medellín y el área metropolitana, lo que representa una oportunidad para fortalecer el tejido empresarial local y ampliar las posibilidades de negocios dentro de una industria que continúa creciendo en el país.

Impacto en la economía y el desarrollo de Expobelleza en Medellín

El evento también tendrá un impacto significativo en la economía local. Según estimaciones basadas en datos del Sistema Inteligente de Turismo (SIT), la feria generará un movimiento económico cercano a los 24,2 millones de dólares, impulsando sectores como la hotelería, las viviendas turísticas, la gastronomía, el comercio y el transporte aéreo y terrestre.

Además, Expobelleza aportará a la generación de empleo en la ciudad, con una proyección de entre 13.600 y 14.000 puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con la organización y desarrollo del evento.

Con esta nueva edición, la Alcaldía de Medellín proyecta que Expobelleza destaque el posicionamiento de la ciudad como un referente latinoamericano en la industria de la belleza y el bienestar, consolidándose como una plataforma para la atracción de visitantes, inversión y oportunidades comerciales para la ciudad.