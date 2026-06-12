Alcaldía de Medellín anunció la notificación de 1.300 beneficiarios para becas de postsecundaria

Medellín

La Alcaldía de Medellín comenzó el proceso de notificación vía correo electrónico a los ciudadanos que se postularon para lograr algún tipo de becas para pregrados y posgrados en nuestra ciudad.

El trámite se adelanta por medio de la Agencia de Educación Postsecundaria de la Alcaldía de Medellín y los interesados se postularon a la convocatoria de fondos que otorgará becas y créditos condonables.

Comienza la validación de datos

Desde esta entidad adscrita al gobierno distrital explicaron que los aspirantes preseleccionados continuarán en su proceso con la validación de todos los datos presentados.

Sapencia indicó que “ser preseleccionados no significa que ya sean beneficiarios del programa, sino que avanzan a la etapa más importante del proceso: la validación de sus datos. Quienes reciban el correo de preselección deben actuar con prontitud, leyendo atentamente las indicaciones y reuniendo los documentos que respaldan la información diligenciada en su formulario inicial”.

Beneficiarios deben adjuntar la documentación

Posterior a la validación de los datos, los beneficiarios deben ingresar al portal de Sapiencia para continuar con el proceso y el paso final, que consiste en adjuntar la documentación requerida y agendar la cita para la legalización.

Citas de legalización

La Administración Distrital explicó que la agenda para esas citas se habilitará cada viernes a las 4 de la tarde en la página web de Sapiencia y los beneficios se otorgarán de manera estricta hasta agotar los recursos financieros disponibles.

Los beneficiados

En total son 1.300 beneficios de becas, de los cuales 772 son para pregrados, 438 para posgrados nacionales e internacionales, 50 para maestrías de docentes y 40 para deportistas.

El director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, indicó a los beneficiarios que “A través de tu correo electrónico te notificaremos si fuiste preseleccionado y ten presente que este proceso no significa que ya eres un beneficiario, sino que avanzas en la etapa más importante y es el proceso de validación de tus datos. Si recibes el correo electrónico de la preselección, no dejes pasar el tiempo. Lee atentamente todas las indicaciones, reúne los documentos que respaldan la información de tu formulario e ingresa a sapiencia.gov.com para continuar tu proceso”.

Este funcionario aclaró que cabe recordar un dato clave: “Recuerda que las referencias que se solicitan deben ser diferentes a las tuyas y a la del deudor solidario, y el paso final es adjuntar toda la documentación y agendar tu cita de legalización” Tener en cuenta que la agenda de citas se habilitará el viernes a las 16:00 h de la tarde y los beneficios se otorgarán hasta votar los recursos”.

El director de Sapiencia pidió a los beneficiarios que no dejen para el final todo este trámite, para lograr asegurar el trámite y para ver su avance; se puede visitar la página web de esta Agencia de Educación Postsecundaria de la Alcaldía de Medellín.