Más de 17 mil hogares recibirán pagos de renta ciudadana e IVA

El Gobierno Nacional inició la entrega de transferencias monetarias a más de 17 mil hogares en Boyacá, como parte de los programas Renta Ciudadana y devolución del IVA. «...Se beneficiarán 17.073 hogares...», informó Mauricio Rodríguez, director de Prosperidad Social.

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La inversión destinada para este ciclo supera los 7.600 millones de pesos, con pagos que se realizarán hasta el 5 de abril. «...La inversión supera los 7.639 millones...», explicó el funcionario.

Los recursos serán entregados mediante giros a través de operadores autorizados, priorizando a poblaciones vulnerables. «...Se priorizan hogares con niños menores de seis años y personas con discapacidad...», señaló Rodríguez.

Estos programas buscan mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables en el departamento. «...Fortalecen el bienestar de nuestras familias...», concluyó el director regional.