Siguen conversaciones entre Gobierno y cafeteros para definir futuro del contrato del Fondo del Café

Este viernes continuaron las conversaciones entre el Gobierno Nacional y la federación de cafeteros, para definir el futuro del contrato del Fondo del Café, que está bajo la administración de la Federación.

En una reunión de la que participaron el ministro de Hacienda, Germán Ávila y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se acordó para el próximo martes la entrega de la propuesta de contrato de administración por parte de la Federación de cafeteros, luego de analizar el primer borrador.

“Hay voluntad de diálogo y de construcción de consensos alrededor de un modelo que durante 99 años ha acompañado a las familias cafeteras y ha sido fundamental para la estabilidad social y económica de las regiones”, anunció el gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón.

“La Federación Nacional de Cafeteros ha planteado la necesidad de avanzar con rigor técnico y responsabilidad institucional, en función de la naturaleza parafiscal del Fondo Nacional del Café”, agregó Bahamón.

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El ambiente es positivo pese a que inicialmente la posición del Gobierno era la de no renovar el vínculo contractual con el gremio por diferencias con dicha la Federación.

“Colombia puede tener la tranquilidad de que seguiremos trabajando, con serenidad y sentido de país, para proteger el bienestar de las familias cafeteras y la estabilidad del sistema cafetero colombiano”, concluyó Bahamón.