Aeronáutica Civil avanza en la reactivación del aeropuerto Las Flores en El Banco, Magdalena

Aeronáutica Civil y Satena avanzan en la reactivación del aeropuerto Las Flores en El Banco, Magdalena/ Alcaldía de El Banco.

Magdalena

La Aeronáutica Civil anunció evaluar la viabilidad del terminal aéreo, en el Banco, Magdalena, con el fin de avanzar en la conexión aérea y mejorar la movilidad. Durante la agenda de trabajo, la Alcaldía Municipal lideró una mesa técnica.

A la jornada asistieron también representantes del sector ganadero y comercial, y representantes de Juntas de Acción Comunal, quienes analizaron las oportunidades y el impacto que tendría el regreso de las operaciones aéreas para El Banco y los municipios vecinos.

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“Tenemos la oportunidad de mostrar el interés y la necesidad que existe de volver a contar con el aeropuerto en El Banco. Entendemos la importancia que representa para nuestro municipio y para toda la región recuperar esta infraestructura que durante años ha sido un anhelo de nuestras comunidades”, manifestó el alcalde de El Banco, Ronald Flórez.

Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, explicó que la entidad inició una evaluación integral de las condiciones del aeródromo para determinar la viabilidad de su operación y anunció recursos para las primeras intervenciones.