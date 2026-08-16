Policía de Santa Marta reporta 12 capturas por extorsión y destaca golpes del Gaula

La Policía Metropolitana de Santa Marta entregó un nuevo balance de la lucha contra la extorsión en la ciudad, con 12 personas capturadas en flagrancia durante los últimos 15 días de julio.

Los resultados fueron revelados ahora por las autoridades y hacen parte de la estrategia ‘Unidos contra la extorsión’.

De acuerdo con el coronel Fabio Enrique Sierra Sierra, encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, las operaciones del Gaula fueron posibles gracias al trabajo investigativo y a las denuncias oportunas de la ciudadanía.

Entre los resultados destacados está la captura de alias ‘Comando Bruno’, señalado por las autoridades como uno de los principales dinamizadores de extorsiones en sectores como el Centro Histórico, Mercado Público y Luz del Mundo.

También fue capturado alias ‘El Gato’, quien sería el encargado de recaudar cobros extorsivos en Villa de Marbella y barrios aledaños, según la información entregada por la Policía.

Policía mantiene acciones contra la extorsión en Santa Marta

Las autoridades señalaron que estas capturas representan un golpe a las estructuras dedicadas a la extorsión en Santa Marta y reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier caso.

La extorsión es uno de los delitos de mayor impacto asociados a las estructuras criminales en la capital del Magdalena, debido a las afectaciones que genera principalmente entre comerciantes y sectores de la economía local.

Mientras la Policía mantiene las acciones operativas, se espera que en los próximos días sea presentado el balance correspondiente a los primeros 15 días de agosto, con nuevos resultados frente a este delito.

El Gaula de la Policía recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 165 para reportar hechos relacionados con extorsión. La Policía insistió en su mensaje de prevención: “Yo no pago, yo denuncio”.