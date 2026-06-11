Hallados sanos y salvos pescadores reportados como desaparecidos en Tasajera, Magdalena

Santa Marta

Cinco pescadores que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados sanos y salvos gracias a una operación conjunta entre la Estación de Guardacostas de Santa Marta y la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, los hombres habrían sido intimidados por sujetos armados mientras se encontraban en labores de pesca, lo que generó preocupación entre sus familiares y el gremio pesquero de la región.

“Gracias a la rápida reacción de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, en coordinación con la policía fueron hallados con vida los 5 pescadores reportados como desaparecidos, quienes habían sido intimidados por sujetos armados”, confirmó la Armada.

Durante el operativo de búsqueda, la presencia de las unidades de seguridad obligó a los presuntos responsables a huir del lugar, abandonando la embarcación en la que se movilizaban. Los pescadores fueron trasladados de manera segura hasta el corregimiento de Tasajera por la Policía, mientras que tripulantes de Guardacostas y miembros del gremio de pescadores lograron recuperar la lancha involucrada en el incidente.