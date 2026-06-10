Magdalena supera metas de atención a víctimas del conflicto armado

Magdalena

El departamento del Magdalena avanza en el fortalecimiento de la atención integral a las víctimas del conflicto armado. A través de la Secretaría Seccional de Salud, el departamento logró superar la meta establecida en la Resolución 1162 de 2025 para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIVI, alcanzando 2.740 personas únicas atendidas frente a una meta de 2.400, lo que representa un cumplimiento del 114%.

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El Ministerio de Salud y Protección Social resaltó la gestión adelantada en el Magdalena, asimismo destacó los avances del departamento en la implementación del programa, que alcanzó el 114% de cumplimiento.