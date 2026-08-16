Tigresas del Magdalena enviaron 8 toneladas de ayudas a familias afectadas en Chocó tras terremoto

Ocho toneladas de ayudas fueron enviadas para los afectados en el Chocó. Foto: Tigresas en el Magdalena

La solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto también se movilizó desde Santa Marta. En la iglesia Amor en Acción funciona uno de los principales centros de acopio del Magdalena, vinculado a la iniciativa social de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y a la estrategia ‘Tigresas moviéndose con el corazón’.

Desde este punto, las Tigresas del Magdalena coordinaron la recepción y organización de donaciones destinadas al Chocó, una de las regiones que requiere apoyo tras la emergencia.

La abogada y ex Defensora del Pueblo regional, Liceth Peñaranda, coordinadora departamental de la labor social de la Primera Dama, en diálogo con Caracol Radio que la movilización no se limitó al Magdalena y que las Tigresas activaron una red de solidaridad en diferentes departamentos.

“No es en el Magdalena. Yo me atrevo a decirles que las Tigresas de la patria están en todo el país. Ha sido una movilización extraordinaria. Todas nuestras coequiperas en cada departamento se han movido”, señaló Peñaranda.

Las ayudas ya fueron enviadas al Chocó

Durante la entrevista, Peñaranda explicó que la Primera Dama esta en comunicación constante y pendiente a la evolución de las donaciones, y que las ayudas enviadas al departamento del Chocó fueron autorizada por ellas.

“Quien va determinando eso es la primera dama. De acuerdo a la información que los grupos de apoyo en cada territorio, los gobernantes locales y las gestoras de cada municipio le van informando”, indicó.

Posteriormente, tras concretarse el envío, Peñaranda agradeció a quienes hicieron posible la recolección de las ayudas y confirmó la salida del vehículo cargado con ocho toneladas.

“Gracias a Dios y todos los que donaron, hacer posible que hoy salga camión cargado con ocho toneladas, necesitamos seguir trayendo las donaciones, a la iglesia Amor en Acción porque aún hay necesidad por cumplir”, afirmó Liceth Peñaranda.

Agua, alimentos y equipos para rescatistas

La respuesta de ciudadanos, empresas, clínicas y organizaciones permitió reunir una importante cantidad de productos de primera necesidad.

De acuerdo con el balance entregado por Peñaranda, en el centro de acopio había alrededor de 800 toneladas de agua, siete toneladas de alimentos y cerca de media tonelada de otros productos.

Además, se siguen necesitando elementos para quienes permanecen en las labores de rescate y remoción de escombros, como gafas, guantes, cascos, botas y linternas.

“Todo es insuficiente. No creamos que porque hoy tenemos lleno todo el punto de acopio ya va a ser suficiente, porque hay mucha necesidad”, advirtió Peñaranda.

La dirigente destacó la respuesta de los samarios y magdalenenses, incluidos grupos de empresas, clínicas, vecinos y ciudadanos de diferentes nacionalidades que llegaron con donaciones.

Con el envío de las ocho toneladas de ayudas al Chocó, las Tigresas del Magdalena completaron esta primera fase de la iniciativa, mientras el centro de acopio de la iglesia Amor en Acción continúa recibiendo donaciones ante las necesidades que persisten por la emergencia.