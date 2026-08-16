Fallas eléctricas golpean a Santa Marta durante todo el día: Air-e explica qué pasó

Una jornada marcada por fallas en el servicio de energía se vivió este sábado en Santa Marta, donde varios sectores del centro y norte de la ciudad permanecieron durante horas sin electricidad.

Las interrupciones comenzaron desde la mañana y, aunque en algunos puntos el servicio fue restablecido, durante la tarde y nuevamente en horas de la noche se reportaron nuevas afectaciones.

La situación generó malestar entre los usuarios y también impactó las actividades comerciales y cotidianas de quienes permanecieron sin el servicio.

En el barrio Tayrona, la inconformidad llegó a las calles. Usuarios volvieron a bloquear la vía, esta vez con la quema de bolsas y llantas, generando congestión en este sector de la ciudad.

¿Qué respondió Air-e?

Frente a las afectaciones, Air-e informó a través de sus redes sociales que sus equipos técnicos atendían diferentes daños en la infraestructura eléctrica.

La empresa reportó inicialmente trabajos en el interior de la subestación Manzanares para reparar una avería que afectaba sectores del centro, el mercado y barrios aledaños.

Posteriormente, la compañía informó sobre labores de sus brigadas en el sector de Los Alcázares, donde también se atendía una avería para avanzar en la normalización del servicio.

Air-e señaló que estas intervenciones se realizan de manera coordinada y bajo los protocolos de seguridad técnica, por lo que las acciones se adelantan progresivamente.

Air-e ya había alertado por fallas en la red

Las nuevas interrupciones se presentan después de que Air-e advirtiera sobre afectaciones en la infraestructura eléctrica de Santa Marta y otros municipios del Magdalena por el aumento de la demanda asociado a las altas temperaturas.

La empresa había informado previamente sobre daños en transformadores y aseguró que sus brigadas trabajaban en la reposición y adecuación de equipos para aumentar la capacidad de la red.

Para este fin de semana, además, Air-e había comunicado que no tenía previstos cortes programados entre el 14 y el 17 de agosto. Por eso, las interrupciones registradas este sábado corresponden, según los reportes publicados por la compañía, a la atención de averías en la red.

Mientras avanzan las labores técnicas, usuarios de diferentes sectores de Santa Marta esperan la normalización del servicio, en una jornada en la que las fallas eléctricas se extendieron desde la mañana hasta nuevamente las horas de la noche.