Alcalde preside primera Junta Directiva de Essmar y activa plan para recuperar agua y alcantarillado

El alcalde Carlos Pinedo Cuello encabezó la primera reunión de la Junta Directiva de la Essmar desde el regreso de la empresa al control del Distrito. El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa enfocada en recuperar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Santa Marta.

Durante la reunión, en la que también participó el gerente de Essmar, David Millán Orozco, se revisaron las condiciones actuales de la empresa y las principales necesidades que deberán ser atendidas en los próximos meses.

Este primer contacto con la Junta Directiva en pleno se dio después de que el exagente interventor, Abraham Cure, entregara el informe detallado del proceso de empalme.

Pinedo hizo un llamado a los integrantes de la Junta a trabajar con compromiso y responsabilidad para beneficio de los samarios. “Tenemos que avanzar en un proceso que permita mejorar sustancialmente los servicios de acueducto y alcantarillado; porque así está contemplado en el Plan de Desarrollo: solucionar los problemas de desabastecimiento y rebosamientos”, señaló el alcalde.

El Distrito anunció que una de las primeras acciones será poner en marcha un plan de choque para enfrentar el desabastecimiento de agua y los problemas de alcantarillado que persisten en distintos sectores de la ciudad.

Entre las alternativas planteadas está la recuperación de pozos que ya fueron sometidos a mantenimiento para reforzar el suministro en las zonas más afectadas.

Además, la próxima semana se instalarán mesas técnicas para definir las acciones del Plan de Salvamento de la Essmar, con base en el diagnóstico entregado durante el proceso de empalme.

“Hemos proyectado unas mesas técnicas, con el diagnóstico que ya tenemos, para poner en marcha, tal como está previsto, el Plan de Salvamento del que hemos venido hablando en los últimos días”, dijo Luis Felipe Gutiérrez, gerente de Infraestructura del Distrito.

Pinedo pidió a los integrantes de la Junta trabajar con responsabilidad y rapidez para que la recuperación de la empresa se traduzca en soluciones concretas para los samarios.