Fallas de Air-e afectaron turismo y comercio en el Magdalena: autoridades piden actuar al presidente

Bloqueos por fallas eléctricas afectaron la movilidad en el Magdalena. Fotos: Air-e / Alcaldía de Santa Marta / Gobernación del Magdalena

Las fallas en el servicio de energía registradas en las últimas horas generaron protestas, bloqueos y afectaciones económicas en Santa Marta y otros municipios del Magdalena, en medio del puente festivo.

En Santa Marta, varios sectores permanecieron durante horas sin electricidad, mientras que en otros puntos del departamento las comunidades recurrieron a bloqueos para reclamar por la falta del servicio.

Hoteles y turistas, entre los afectados

El presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García, aseguró que las interrupciones se presentaron justamente cuando Santa Marta registraba una ocupación hotelera superior al 80 % durante el puente festivo, según cifras preliminares del gremio.

“Nos llamaron personas que tenían reserva, que estaban en la carretera, llevaban más de cinco horas”, relató García, quien explicó que algunos viajeros provenientes de Bucaramanga y otras ciudades tuvieron que permanecer detenidos por los bloqueos.

El dirigente gremial también señaló que la situación golpeó directamente a los hoteles, restaurantes y comercios del Centro Histórico. “Los hoteles del centro histórico tuvieron que devolver el dinero y se afectó toda la cadena de frío de sus alimentos”, manifestó.

Según García, algunos establecimientos permanecieron durante más de 24 horas sin servicio de energía, lo que generó dificultades para garantizar la operación normal de los negocios y atender a los turistas.

“Al hotelero le toca responder ante grupos que vienen a una ciudad con una temperatura muy fuerte y encuentran este tipo de inconvenientes”, agregó.

Para el dirigente gremial, la situación representa un golpe para el sector turístico, que venía de un primer semestre complejo y encontraba en agosto una oportunidad para mejorar sus niveles de ocupación.

Bloqueos y reclamos por la falta de energía

Las fallas también generaron protestas que terminaron afectando la movilidad en puntos estratégicos del departamento. De acuerdo con Omar García, uno de los bloqueos se presentó en la Troncal de Oriente, en jurisdicción de la Zona Bananera, y se prolongó durante más de siete horas.

El cierre generó largas filas y afectó a viajeros que se dirigían hacia Santa Marta. La congestión llegó hasta la Y de Ciénaga, donde también se vieron afectados vehículos que transitaban en dirección a Barranquilla.

En Santa Marta, habitantes del barrio Tayrona también bloquearon una vía ante la falta del servicio, en medio de los reclamos por las interrupciones de energía.

Le puede interesar: Air-e reportó averías en Santa Marta

Autoridades piden decisiones al Gobierno Nacional

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, calificó como “absolutamente inaceptable” la situación del servicio de energía y aseguró que la Gobernación mantuvo un Puesto de Mando Unificado para acompañar a las comunidades y buscar soluciones.

La mandataria pidió al presidente Abelardo de la Espriella y al Gobierno Nacional exigir respuestas de fondo a las empresas prestadoras del servicio.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, sostuvo que la problemática energética no depende de los entes territoriales y pidió al Gobierno Nacional tomar decisiones frente a Air-e, empresa que permanece intervenida.

“Hay una empresa intervenida y el que está ahí es un trabajador del presidente de la República anterior. La responsabilidad de nosotros no es por ahí”, afirmó Pinedo, quien señaló que los mandatarios de la región han venido reclamando respuestas frente a la problemática energética de la Costa Caribe.

Un problema que trasciende la falta de energía

Las afectaciones de este puente festivo muestran que las fallas eléctricas no solo impactan a los usuarios que permanecen sin servicio. También tienen consecuencias sobre hoteles, restaurantes, comercio, viajeros y movilidad, especialmente cuando los reclamos terminan convirtiéndose en bloqueos de vías.

Mientras autoridades y comunidades reclaman soluciones frente a las fallas en el servicio, el sector turístico también pidió al Gobierno Nacional tomar decisiones de fondo frente a Air-e.

El presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García, hizo un llamado al mandatario Abelardo de la Espriella y comparó la situación con las decisiones adoptadas frente a ESSMAR.

“Ya hay que tomar decisiones con respecto a la empresa Air-e. Ya se tomó decisión con respecto a ESSMAR. Entonces, en el caso de ESSMAR será la Alcaldía la que estará muy pendiente y atenta, y no tener que esperar que las decisiones se tomen desde Bogotá. Celebramos lo de ESSMAR, pero también pedimos tomar decisiones pronto hacia el tema de la empresa Air-e”.