ASBAMA denuncia situación de orden público en la Zona Bananera, Magdalena

Magdalena

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira - ASBAMA, manifiesta su preocupación y rechazo ante la situación de orden público por parte de grupos armados ilegales que se identifican como “Autodefensas de la Sierra”, según la entidad, tienen aterrorizada a la población civil del municipio Zona Bananera y a los más de 19.500 trabajadores del sector bananero, generando un clima de zozobra e inseguridad que pone en riesgo la vida, la integridad y el sustento de miles de familias.

En lo corrido del primer semestre de 2026, ASBAMA ha documentado una escalada sostenida de acciones criminales en las fincas bananeras de los sectores de Río Frío y Orihueca. Hombres armados han ingresado a las fincas, retenido y amenazado a trabajadores, hurtado vehículos, motocicletas, equipos de comunicación y dispositivos electrónicos, y dejado mensajes de contacto exigiendo negociación directa con los productores.

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Cada incidente ha obligado a suspender operaciones, con la consecuente pérdida de cortes de fruta, retiro de personal por seguridad y un impacto psicológico en los empleados y sus familias.

Ante esta situación, ASBAMA hace un llamado urgente y directo al General Hugo López, Comandante del Ejército Nacional, para que disponga de manera inmediata el incremento del pie de fuerza militar en el territorio de Zona Bananera.