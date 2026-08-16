Recuperan en Santa Marta camioneta hurtada en Zona Bananera y capturan a dos personas

Un vehículo reportado como hurtado en Zona Bananera fue recuperado minutos después en Santa Marta, donde la Policía Metropolitana capturó a dos personas que se movilizaban en el automotor.

El operativo se activó tras la alerta emitida por la central de radio sobre el robo de la camioneta. Con la información recibida, los uniformados desplegaron la búsqueda y localizaron el vehículo en el barrio Once de Noviembre.

Al interceptarlo, los policías capturaron en flagrancia a los dos ocupantes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades por el delito de receptación.

La rápida reacción de los uniformados permitió recuperar el automotor poco después de que se reportara el hurto en el municipio de Zona Bananera, evitando que continuara su desplazamiento hacia otros sectores del Magdalena.

La camioneta quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hurto y la responsabilidad de los detenidos.

Ahora será la justicia la encargada de definir la situación jurídica de los capturados.