“Yo intenté ser leal y no decir nada”: Eva Ferrer sobre la amistad que tenía con Verónica Alcocer

Eva Ferrer habla en exclusiva para 6AM W de Caracol Radio sobre la amistad que tenía con Verónica Alcocer asegurando que siempre le fue leal y creyó en el proyecto política que tenía en mente.

Sin embargo, afirmó que tras la revelación de polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente, nunca más volvieron a hablar.

Contó que si bien se ha dicho que Verónica se molestó muchísimo con Eva por un tema personal, para ella todo fue anecdótico porque la hoja mayor de la exprimera dama le pidió un favor en Navidad, y cuando quiso contárselo nunca más le volvió a hablar.

“Yo tuve a su hija en Navidad en mi casa y la niña ya es mayor de edad. La niña me pidió ayuda para un tema de ella, yo le ayudé. Y cuando vi a su madre se lo dije y nunca más me volvió a hablar”, contó.

En cuanto al tema profesional, reveló que solían decirle que si no les seguía la cuerda “irían por ella”.

“La última vez que yo hablo con ella por un chat lo que le digo es, yo voy hasta aquí yo dimito, yo no he nacido para ser vejada y maltratada”, reveló.

Asimismo, afirmó que para ella, antes de todo problema, prioriza lo que tiene Verónica y lo leal que siempre le ha sido. “Verónica tiene unos hijos mayores de edad, una familia, y el presidente tenía un proyecto político institucional al cual yo he intentado ser leal”.

Incluso, contó que aunque considera que ella (Verónica) trabaja muy bien, al final ya no le parecía interesante nada de lo que le propusiera.

“Ella trabaja muy bien pero trabaja periodos cortos y tú te amoldas a dar respuesta a eso”, dijo.

Y agregó: “Verónica no lee mucho, yo se lo hacía todo de voz, se lo preparaba mucho y se lo decía a voz y luego empezó a, todo lo que yo le ofrecía no era interesante, ya lo haré, ya lo miraré ya no sé qué”.

Por otro lado, reveló que cree que Verónica se apartó del proyecto político y salió del país, porque “ella misma se desilusionó de apostar por gente que le saliera mal y se desdibujó. O sea, se desdibujó. Y cuando tú no tienes hoja de ruta pues nada tiene sentido. Yo creo que ella se desilusionó del ver los proyectos a nivel global”.

Es de destacar que Verónica se fue para Suecia y se quedó en Suecia estando en la lista OFAC con el problema de los Estados Unidos. Ante esto, Ferrer dijo no saber si Alcocer tenga pensado devolverse, incluso si se tratase de un requerimiento judicial.

¿Qué dicen los audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

En los audios, Eva Ferrer habla sobre una “banda de criminales”, que estaría integrada supuestamente por algunos funcionarios del Gobierno y allegados a Verónica, quienes se encargarían de cumplir todo lo que ella desea.

La catalana habla sobre esto, ante el disgusto por dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado.

De acuerdo con documentos conocidos por Caracol Radio, Ferrer asegura que trabajó para Verónica Alcocer entre el 1 de noviembre de 2021 y septiembre de 2022, prestando servicios de consultoría en manejo de medios y posicionamiento durante la precampaña y la etapa posterior a la campaña presidencial.

La ciudadana española sostiene que quedaron pendientes de pago cuatro meses de honorarios, equivalentes a 12.000 euros mensuales, además de 14 millones de pesos mensuales destinados a gastos de vivienda. En total, reclama el pago de 48.000 euros y 56 millones de pesos.

Además, según los audios revelados, la española aseguró que los gastos mensuales de la exprimera dama, eran de más o menos “50.000 euros mensuales”, es decir, a cerca de 183,2 millones de pesos.

Ante esto, aseguró que los audios fueron grabados y filtrados sin su consentimiento, y aunque cree saber quién fue, dijo no atreverse a decirlo hasta comprobarlo al 100%.

“No soy capaz de decir el nombre, a mí me han dicho que he filtrado cosas que yo no he filtrado, entonces hasta no saber al 100% no lo diré, lo que sí puedo decir es que es una persona de mucha mucha confianza”, dijo.

No obstante, al ser cuestionada sobre el conocimiento de Petro de estas acciones, dijo: “Yo intenté ser leal a ella y nunca decir nada. Él solo me contacta dos momentos, cuando salen los petrovideos y me dice, ‘Eva, ¿cómo lo ves? ‘Y yo le digo, ‘ah, un micromachismo se arregla’. Y luego me llama diciendo, ‘¿qué está pasando?’ y era la plena crisis y entonces yo le digo ‘no entienden la legalidad, no entienden la institucionalidad y el primo este es un corrupto’“, puntualizó.

“Yo intenté ser leal y no decir nada”: Eva Ferrer sobre la amistad que tenía con Verónica Alcocer 00:00:00 05:56 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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