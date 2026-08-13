Ya llevan mucho rato yendo a por mí: Eva Ferrer señala a Mario Fernández, Manuel Grau y Agmeth Escaf
Eva Ferrer habla en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente y su relación con la exprimera dama Verónica Alcocer.
Eva Ferrer habló en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente
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En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, Eva Ferrer, examiga de la primera dama Verónica Alcocer, entrega detalles de las presuntas irregularidades relacionadas con contratación, nombramientos y recursos que no habrían sido reportados durante la campaña presidencial de 2022.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...