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13 ago 2026 Actualizado 14:33

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Ya llevan mucho rato yendo a por mí: Eva Ferrer señala a Mario Fernández, Manuel Grau y Agmeth Escaf

Eva Ferrer habla en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente y su relación con la exprimera dama Verónica Alcocer.

Eva Ferrer habló en 6AM W sobre polémicos audios relacionados con aportes a campaña Petro Presidente

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En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, Eva Ferrer, examiga de la primera dama Verónica Alcocer, entrega detalles de las presuntas irregularidades relacionadas con contratación, nombramientos y recursos que no habrían sido reportados durante la campaña presidencial de 2022.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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