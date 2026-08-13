“Hay que hacer un censo para establecer costos y cronogramas de la emergencia”: Luis Carlos Villegas

Luis Carlos Villegas, expresidente de la ANDI, comparó los terremotos de Armenia en 1999 y el de agosto de 2026, señalando las dificultades y formas de manejarlo

Luis Carlos Villegas, expresidente de la ANDI, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, donde se refirió a la actual situación que vivió por el terremoto y lo comparo con el sismo de 1999 en Armenia.

Para el terremoto de Armenia, Luis Carlos Villegas gerenció la emergencia ayudando a los damnificados. El expresidente de la ANDI reveló cuáles deben ser las prioridades para atender la emergencia.

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“Lo primero es atender la emergencia. Eso significa poner los albergues temporales a funcionar, que eso toma tiempo. Esos albergues temporales para las personas que están afectadas y damnificadas son fundamentales”, explicó Luis Carlos Villegas.

De igual manera, señaló la importancia de los niños, quienes necesitan aulas, así sea temporales, para que puedan ir al colegio y “sacarlos” un poco del entorno de la tragedia, teniendo un ambiente sano acompañado de sus profesores y amigos.

Asimismo, resaltó la importancia de tener lista la institucionalidad. Las organizaciones de vecinos, las juntas de acción comunal y los proyectos sociales fueron fundamentales para superar la tragedia.

“Hay que dejarlo actuar y financiarlo para que el Estado sienta esas organizaciones como parte de su papel, como parte de su institucionalidad. Este proceso, tanto el inmediato de atención de la emergencia, después el de estabilización y después el de reconstrucción, tiene que ser con la gente, tiene que ser cerca a la gente, preguntándole a la gente. No hay nadie que sepa más de su emergencia que la gente que está en emergencia”, afirmó Villegas.

Por último, manifestó la necesidad de hacer un censo rápidamente para poder establecer los costos y los cronogramas de la emergencia.

“Usted tiene que saber cuántas personas están damnificadas, es decir, que se afectaron directamente. ¿Cuántas están afectadas? Es decir, las que tienen el entorno dañado. ¿Cuántas viviendas se afectaron y cuántas se cayeron? ¿Qué infraestructura se afectó y se dañó? Ese inventario es el que le da a usted la perspectiva de qué es lo que tiene que hacer", explicó.

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El expresidente de la ANDI señaló la importancia de acudir a los todos los recursos de financiación que se tengan para poder salir de la emergencia.

“Es necesario acudir a todas las fuentes de financiación que sean necesarias y las que estén a disposición; y las que no estén a disposición, tratar de reabrirlas. Y eso no excluye nada, ni bonos, ni donaciones, ni reperfilamiento de la deuda, ni nuevas líneas, ni plan Marshall de los Estados Unidos, ni impuestos, porque es la única manera de salir de este embrollo”, explicó Luis Carlos Villegas.

De igual manera, manifestó la importancia de la capacidad que debe tener el gobierno para pedir, decidir y ordenar los factores para atender la emergencia.

“El presidente tiene que tener en esta reconstrucción una persona cercana a la que le crea, a la que le oiga, que el presidente acate las recomendaciones que esa persona le diga”, afirmó el expresidente de la ANDI.

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