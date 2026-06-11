Bruno Saltarelli: “Vaca Muerta es un activo estratégico que ningún gobierno puede ignorar”
El director del Foro de Inversiones Vaca Muerta, afirmó que en los próximos años la producción podría superar entre 1.300.000 y 1.400.000 barriles por día.
Bruno Saltarelli: “Vaca Muerta es un activo estratégico que ningún gobierno puede ignorar”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
En medio del debate sobre el fracking y el impacto ambiental que tiene este, Bruno Saltarelli, director del Foro de Inversiones Vaca Muerta, aseguró en entrevista con Julio Sánchez Cristo, que la explotación no convencional se ha convertido en un pilar estratégico para la economía de Argentina y que su desarrollo continuará creciendo en los próximos años.
Escuche la entrevista completa AQUÍ:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...