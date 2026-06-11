Bruno Saltarelli: “Vaca Muerta es un activo estratégico que ningún gobierno puede ignorar”

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En medio del debate sobre el fracking y el impacto ambiental que tiene este, Bruno Saltarelli, director del Foro de Inversiones Vaca Muerta, aseguró en entrevista con Julio Sánchez Cristo, que la explotación no convencional se ha convertido en un pilar estratégico para la economía de Argentina y que su desarrollo continuará creciendo en los próximos años.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: