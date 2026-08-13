“Ella hace lo que le da la gana y al resto nos toca responder”: Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

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Eva Ferrer habló en el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, allí dio detalles sobre la amistad que tenía con Verónica Alcocer exprimera dama del país.

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Esta entrevista se da en el marco de la revelación de audio polémicos en los que habla de aportes a la campaña Petro Presidente.

Sobre los audios de Eva Ferrer:

En los audios, Eva Ferrer habla sobre una “banda de criminales”, que estaría integrada supuestamente por algunos funcionarios del Gobierno y allegados a Verónica, quienes se encargarían de cumplir todo lo que ella desea.

De acuerdo con documentos conocidos por Caracol Radio, Ferrer asegura que trabajó para Verónica Alcocer entre el 1 de noviembre de 2021 y septiembre de 2022, prestando servicios de consultoría en manejo de medios y posicionamiento durante la precampaña y la etapa posterior a la campaña presidencial.

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“Ella hace lo que le da la gana, luego dice lo que le da la gana al presidente y luego al resto nos toca resolver”

En entrevista con Caracol Radio, la española también habló de Ricardo Roa, expresidente de la empresa Ecopetrol y también sobre Manuel Grau quien dice en un audio del año 2022 que necesita que le envíen hojas de vida para dicha empresa. ¿Cuándo dice que el señor Roa no supo decir que no, a qué se está refiriendo?

“Mi sensación, cuando yo digo eso, es que al final, sin querer, vas cediendo, vas cediendo y te metes en un problema. Otra vez el audio este del embajador. El embajador decía, a mí me resonó: “Cuando vas oyendo hablando con la gente, ella (Verónica Alcocer) hace lo que le da la gana, luego dice lo que le da la gana al presidente y luego al resto nos toca resolver. Yo ahí me sentí muy identificada con eso”, puntualizó Eva Ferrer.

Escuche el fragmento de la entrevista:

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Vea la entrevista completa aquí:

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