Tenía una lucha de poder brutal conmigo: Eva Ferrer reveló mala relación con Mario Fernández Alcocer

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La exconsejera Presidencial y consultora catalana, Eva Ferrer, quien fue muy cercana a la exprimera dama Verónica Alcocer, habló en exclusiva con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de un presunto entramado de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.

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En dicho caso se mencionó el nombre de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, con quien Eva Ferrre reveló tener una mala relación.

“Él tenía una lucha de poder muy brutal. Pensó que lo estaba cuartando. Yo soy buena fe y si me recomiendas a alguien, me lo miro, pero en seguida no me gustó y entramos en conflicto”, afirmó.

Asimismo, reveló que en 6AM W que personas que conformaban dicho grupo del supuesto caso de corrupción le solicitaban “recibir personas y hacer alguna gestión”.

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Incluso, señaló que luego de no acceder a las peticiones que le hacían, fue una persona a su casa a decirle que debía dimitir o, de lo contrario, irían por su reputación, sus proyectos y luego le llegaría la carta de renuncia, “porque ella siempre gana”.

Vea la entrevista con Eva Ferrer aquí: