¿Quién fue Yamile Humar, reconocida actriz colombiana? Perfil, trayectoria y filmografía

En la tarde de esta sábado, 15 de agosto, murió la reconocida actriz, escritora y empresaria colombiana Yamile Humar, a los 86 años.

“Mi mamá era una mujer difícil de describir porque tenía demasiadas dimensiones. (... )Se fue con su chispa intacta, con esa velocidad mental impresionante que la acompañó hasta el último día”, dijo su hija, quien fue la que dio a conocer la noticia de la muerte.

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Y es que Humar se encargó de poner el nombre del país en alto en diferentes aspectos del arte nacional.

En Caracol Radio le contamos.

El perfil de Yamile Humar

Humar tuvo una trayectoria de más de seis décadas tanto en cine, televisión nacional y, además, como escritura.

Uno de sus primeros trabajos fue el filme Chambú, pero también hizo parte de otras producciones como El alférez real, El caballero de Rauzán, Recordarás mi nombre, Rasputín y Pero sigo siendo el rey, entre otras en las que fue construyendo su nombre.

Otra faceta de Humar fue la escritura, en la que exploró diferentes temas de sus vivencias y su personalidad fueron ‘¡Mierda, llegué a los 50!’, ‘A los 55 ¿solo se les para el corazón?’, ‘Es mi versión y no la cambio’ y ‘Ya que me acuerdo’.

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