Más de 2,6 millones de niñas se quedaron sin escuela tras los cinco años del régimen talibán

Afganistán

El 15 de agosto de 2021, el grupo retomó el control de Afganistán tras la retirada de las tropas internacionales de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La toma de la capital, Kabul, marcó el inicio de nuevas limitaciones y también el temor para millones de afganos.

Afectaciones y restricciones del régimen talibán sobre la comunidad

Han aumentado los casos de discriminación hacia las minorías etnorreligiosas y cristianas; tal parece que seguir a Jesús en Afganistán sigue siendo una decisión de alto riesgo, por lo que muchas personas viven en secreto su fe para proteger su propia vida. Además, los talibanes han obligado a los miembros de la comunidad ismailí (chií) a convertirse al islam suní.

Por otra parte, medios de comunicación independientes han sido reprimidos, silenciados por las críticas políticas realizadas sobre el régimen talibán, y también han arrestado y detenido arbitrariamente a periodistas y miembros del funcionariado del anterior gobierno.

El país se encontraba en una situación de inestabilidad económica, con una crisis humanitaria cada vez más grave, tanto así que más de cinco millones de afganos fueron desplazados internamente, en su mayoría mujeres y niños; muchos de ellos subsisten en condiciones de vida precarias y necesitan urgentemente asistencia humanitaria.

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Niñas y mujeres sin acceso a la educación

Los talibanes intensificaron sus ataques sistemáticos y generalizados contra los derechos de las mujeres y las niñas, presentando cada vez mayores restricciones para acceder a la educación, trabajar y participar en la vida pública.

Según el reporte de Naciones Unidas, más de 2,6 millones de niñas en Afganistán han sido privadas de una educación secundaria y superior. Las niñas no pueden terminar sus estudios de educación secundaria desde septiembre de 2021, y las mujeres fueron excluidas de las universidades en diciembre de 2022.

Las restricciones impuestas por los talibanes también tendrían afectaciones en el sector educativo, recayendo principalmente sobre maestras y trabajadores del sistema de salud. Según un informe de UNICEF, se advierte que para 2030 Afganistán podría perder más de 20.000 maestras y 5.400 mujeres en el sector de salud.

El nuevo panorama de Afganistán

Tras los cinco años de la toma de Kabul y del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, la situación actual está marcada por un fenómeno diferente: el retorno no voluntario de millones de afganos y afganas a un país incapaz de garantizarles protección y condiciones dignas para vivir.

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